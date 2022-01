Sète - La saisie en ligne des demandes d'autorisation d'urbanisme est bientôt disponible

A partir du 1er Janvier, la Ville de Sète proposera à tous ses administrés la possibilité de saisir en ligne leurs dossiers de demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, de démolir, d’aménager, déclaration préalable et certificat d’urbanisme). Le dépôt de dossier sous format papier restera toujours possible, son instruction se fera tout de même de façon dématérialisée. Transmettre en ligne son dossier évite les frais de photocopies, les frais postaux et permet un gain de temps non négligeable sur les délais d’instruction.

Outre une modernisation des pratiques, la dématérialisation offre :

Une accessibilité du service à tout moment et où que l’on soit

Un gain de temps et d’argent : plus besoin de se déplacer en mairie pour déposer son dossier ou d’envoyer sa demander en courrier recommandé

Plus de transparence dans le traitement des demandes, grâce à un circuit entièrement dématérialisé et des échanges facilités jusqu’à la décision de l’administration.

Une démarche plus écologique, grâce à des dossiers numériques qui ne nécessitent plus d’être imprimés en de multiplexe exemplairesSimple et gratuit, pour déposer une demande d’autorisation d’urbanisme sur le territoire, deux possibilités sont offertes :

Dossier papier : télécharger les formulaires

Saisie en ligne : en cliquant ici

Le service Urbanisme se tient à votre disposition afin de fournir tout renseignement et accompagnement nécessaire à la bonne mise en œuvre de cette nouvelle pratique