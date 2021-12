Sète - Les nacelles de la Saint-Pierre ornées temporairement avec des fleurs artificielles

L’amicale des pêcheurs Sète-Môle ont présenté les barques de la Saint-Pierre fleuries artificiellement en compagnie de Blandine Authié, 1ere adjointe de la Ville, Cédric Licciardi, conseiller municipal en charge des festivités. Les élus et les représentants des sociétés de joutes ont pu compter sur la présence du père Gérard Frioux, ancien curé de Sète et ancien directeur des pèlerinages diocésains de Montpellier.

Les deux nacelles, exposées dans la Chapelle des Pénitents sont désormais ornées de 300 glaïeuls artificiels qui seront enlevés, et remplacés par de vrais fleurs à l’occasion de la saint-Pierre. Pour rappel, la Saint-Pierre est le symbole de l’identité et du patrimoine vivant de la Ville. Elle rassemble chaque année les pêcheurs autour de leur Saint Patron et permet d’honorer la mémoire des marins disparus en mer.