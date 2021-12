Sète - L'opération vestiaires solidaires prochainement mise en place par le service des sports

La ville de Sète, via son service des sports, souhaite créer une banque de vêtements, aussi appelée « opération vestiaires solidaires ». Cette initiative permettra notamment aux jeunes Sétois qui se remettent au sport via l’Agora d’obtenir de nouveaux équipements gratuitement.

À l’approche de Noël et des cadeaux distribués, l’opération va aussi limiter le gaspillage : au lieu d’être jetés, les anciens équipements profiteront à d’autres personnes.



Le concept est simple, et inspiré de l’univers du Rugby, qui a démocratisé le don d’habits (tels que les crampons ou les shorts). La collecte se déroulera dans les enceintes sportives municipales du 15 janvier au 15 février. Il s’agira du gymnase Clavel, de la salle Nakache, du gymnase du Lido et du complexe halle Marty. Le matériel collecté sera stocké dans des containers, puis redistribué aux associations sétoises et au CCAS après un reconditionnement.

« L’idée principale, c’est de rendre la pratique sportive accessible à tous, tout en évitant le gaspillage. La solidarité et l’entraide sont des éléments fondamentaux dans l’éducation sportive, comme l’illustre la politique municipale depuis plusieurs années », explique Hervé Marques, adjoint au maire délégué aux sports.