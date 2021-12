Sète - Pendant les fêtes, recyclez vos coquilles, elles sont utiles !

Pendant ces Fêtes de fin d’année, recyclons et valorisons nos déchets coquilliers (huîtres, moules,…)… objectif, zéro gaspillage !

Sète agglopôle méditerranée en partenariat avec le Comité Régional Conchylicole de Méditerranée et la COVED, met à disposition dans six des sept déchetteries du territoire (Sète, Frontignan, Mèze, Balaruc-les-Bains, Marseillan et Bouzigues), des bennes spécifiques pour les récolter (sans déchets annexes comme citrons, rince-doigts…), du 20 décembre 2021 au 3 janvier 2022.

Après avoir été nettoyées, triées, concassées ou réduites en poudre, elles peuvent être utilisées de différentes façons. Pour amender le sol dans les cultures viticoles afin de compenser le déficit en calcaire, ou pour l’alimentation animale par exemple.

Les coquilles, mises dans des cages en acier, peuvent être également installées sous l’eau pour constituer des habitats artificiels, zones de refuge pour les alevins. Ou bien encore, servir à l’aménagement paysager (remblais) et au rechargement des sites de nidification pour oiseaux.

Des déchets conchylicoles valorisés, c’est de l’économie circulaire en « circuit court », pour un environnement mieux respecté.