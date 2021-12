Hérault - Hérault Logement et la Croix-Rouge française dans l'Hérault s'engagent ensemble pour les personnes en situation d'isolement social

Dans le cadre du dispositif « Croix-Rouge chez vous », la Croix-Rouge française et Hérault Logement s’engagent, ce 15 décembre, dans un partenariat visant la lutte contre l’isolement des locataires concernés et la restauration du lien social.

La Croix-Rouge française dans l’Hérault et Hérault Logement ont décidé de s’allier pour mutualiser leur savoir-faire et ainsi accompagner au mieux les résidents les plus fragiles.

Dans le cadre de ce partenariat, les prestations de lutte contre l'isolement social dispensées par les bénévoles de la Croix-Rouge française sont matérialisées par des appels et des visites de convivialité réguliers, ainsi que par un suivi individuel des situations et une mise en relation avec les ressources de proximité pour un retour progressif à une vie sociale autonome et épanouissante. Cette dernière peut concerner, entre autres, le soutien à la vie quotidienne, la prévention de la perte d’autonomie, la mobilité, le soutien administratif, ou encore les activités sociales, sportives et culturelles.

Ce dispositif a vu le jour dès le début de la crise sanitaire, en mars 2020, pour accompagner les personnes vulnérables dont l’isolement était à son comble en période de confinement, mais qui perdure encore aujourd’hui, puisqu’on considère qu’en France, 1 personne sur 10 est isolée. Aujourd’hui, Hérault Logement s’engage activement dans la mise en place de ce service solidaire auprès de ses résidents.

A qui s’adresse ce dispositif ?

Ce partenariat va permettre d’accompagner les locataires d’Hérault Logement de 65 ans et plus, en situation d’isolement social, ainsi que les familles monoparentales confrontées à cette problématique d’isolement.

Il s’inscrit notamment dans le cadre de la politique de maintien à domicile des résidents seniors, dans laquelle Hérault Logement est engagé depuis 2018, notamment à travers son Label Habitat Senior Services® (HSS).

Par ce label, Hérault Logement s’est engagé, entre autres, à proposer des services personnalisés aux résidents âgés pour faciliter leur quotidien.

La proximité est donc une fois de plus au cœur de nos actions.

Hérault Logement en quelques mots…

Acteur majeur du logement social, Hérault Logement est l’Office Public de l’Habitat (OPH) du Conseil Départemental de l’Hérault.

Hérault Logement est spécialisé dans la construction et la gestion de logements sociaux sur l’ensemble du territoire héraultais. Aménageur public, il apporte également son expertise en matière de développement urbain, en partenariat avec les élus.

La Croix-Rouge française en quelques mots…

La Croix-Rouge française est un acteur majeur des secteurs humanitaire, médical, sanitaire et médico -social. Pour mener à bien ses missions, l’institution s’appuie sur son réseau de bénévoles et salariés qui agissent chaque jour selon un même principe inaltérable de solidarité en privilégiant les actions de proximité qui apportent des réponses concrètes et durables.

Ses 5 métiers fondamentaux sont l’urgence et le secourisme, l’action sociale, la formation santé et l’action internationale.