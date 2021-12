Occitanie - 168 euros par mois : C'est le montant de la facture d'énergie que payent les habitants de la région Occitanie !

Le 7ème baromètre 2021 Monexpert-renovation-energie.fr réalisé avec OpinionWay montre que la rénovation énergétique est une préoccupation de plus en plus forte pour les Français, convaincus massivement que l’enjeu doit s’inscrire dans le programme des candidats à la présidentielle. Malgré ce fort intérêt général, les habitants de la région Occitanie restent perdus devant la complexité du fléchage des aides et disposent d’un budget en baisse par rapport à 2020 pour financer les travaux dans leur logement. Pour faciliter leurs démarches, ils plébiscitent l’accompagnement à travers un prestataire unique et, en prérequis, l’audit énergétique de leur logement.

·Avec une facture d’énergie mensuelle de 168 €, les habitants de la région Occitanie se situent en dessous de la moyenne nationale (184 €), ce qui n’empêche pas 30 % d’entre eux de déclarer ressentir une sensation de froid dans leur logement.

·Aussi, ils sont nombreux (42 %), à estimer nécessaire la réalisation de travaux de rénovation énergétique. Car, ils sont conscients que cela apporte une vraie valeur au logement : pour 77 %, l’étiquette énergétique du logement visité serait un critère important dans leur projet d’achat et pour 36 %, une bonne étiquette énergétique permet une revente facile.

·Et pourtant, près des deux tiers des habitant d’Occitanie (58 %) n’envisagent pas d’en faire dans les 2 ans à venir. En cause :

- La méconnaissance de la performance énergétique de leur logement et des aides financières disponibles : 49 % ne connaissent pas la performance énergétique de leur logement et 77 % ne sont pas en mesure de citer une aide financière permettant de réaliser des travaux de rénovation malgré la communication massive des pouvoirs publics et des acteurs privés.

- Un budget restreint : 51 % sont freinés par le manque d’argent avec un budget moyen de

2 381 euros, très insuffisant pour effectuer des travaux efficaces. 22 % des habitants de la région Occitanie déclarent même disposer de moins de 1 000 euros pour les financer et 26 % ne disposent d’aucune enveloppe budgétaire.

Dans ce contexte, 70 % des habitants de la région Occitanie qui envisagent des travaux se disent intéressés par un audit de leur logement. Un véritable plébiscite du diagnostic énergétique en prérequis avant travaux, tandis que 79 % souhaitent confier la gestion de leur rénovation à un prestataire unique pour gérer le projet de A à Z.

En conclusion, afin de convaincre davantage de Français à réaliser des travaux de rénovation énergétique, Monexpert-renovation-energie.fr appelle les pouvoirs publics à revaloriser les aides, à systématiser le recours à l’audit et ce à un coût raisonnable et, enfin, à favoriser l’accompagnement via un interlocuteur unique.

*Méthodologie de l’enquête OpinionWay

La 7eme vague du baromètre « Les Français et la rénovation énergétique » réalisée pour Monexpert-renovation-energie.fr, est destinée à comprendre et analyser le rapport que les Français entretiennent avec les travaux de rénovation énergétique. Cette étude a été réalisée auprès d’un échantillon de 2013 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence. Les interviews ont été réalisées par questionnaire autoadministré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview).

Les interviews ont été réalisées du 22 au 27 septembre 2021. Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : « Sondage OpinionWay pour monexpert-renovation-energie.fr » et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.

OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 1 à 2,2 points au plus pour un échantillon de 2000 répondants.

OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.

A propos de monexpert-renovation-energie.fr : des experts accompagnent les particuliers tout au long de leurs projets (isolation, chauffage, ventilation, régulation) au travers du portail monexpert-renovation-energie.fr et de contacts téléphoniques, garantissant aux particuliers disponibilité et réactivité.