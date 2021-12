Montpellier - 3 lauréats en Occitanie pour la valorisation du bioCO2 au service de la transition énergétique

C’est à l’occasion du salon Energaïa, qui s’est tenu à Montpellier les 8 et 9 décembre, que GRDF a dévoilé les vainqueurs de son appel à projets pour la valorisation du CO2 biogénique ou bioCO2, coproduit issu de la méthanisation. Afin d’accompagner l’essor des gaz renouvelables, GRDF a sélectionné 3 projets innovants qui permettront d’améliorer la compétitivité du biométhane, un gaz renouvelable produit localement.

La valorisation du bioCO2, un bénéfice environnemental mais également économique

Pour les producteurs de biométhane, la valorisation du bioCO2 assurera des revenus complémentaires, parallèlement à ceux générés par la production du gaz renouvelable et du digestat, un engrais organique naturel issu de la méthanisation. Elle permettra donc d’améliorer la compétitivité du biométhane. Le biogaz est un gaz 100% renouvelable produit à partir de résidus agricoles, d’effluents d’élevage et de déchets des territoires. Après épuration, il atteint le même niveau de qualité que le gaz naturel et peut donc être injecté dans les réseaux gaziers. On l’appelle alors biométhane. Au cours du processus d’épuration, le CO2 rejeté dans l’atmosphère n’augmente pas l’effet de serre. En effet, il s’agit de CO2 capté par des plantes en croissance et qui serait de toute façon libéré. C’est pourquoi, on parle de CO2 biogénique ou encore de bioCO2. Le bioCO2 généré après épuration est quasiment pur et peut être valorisé sur place ou transporté pour différents usages : injecté dans des serres pour la croissance de végétaux, pour la culture de microalgues, pour le traitement des eaux….

Un appel à projets au service des projets du territoire

S’il existe des solutions matures pour de grosses installations de captage et de valorisation du CO2, l’appel à projets de GRDF vise à favoriser l’innovation et à développer des solutions pour de plus petites unités. Les 3 projets lauréats ont été sélectionnés sur la base de leur caractère innovant, du fait qu’ils soient immédiatement ou rapidement opérationnels et sur leur reproductibilité. GRDF apportera un cofinancement et son expertise pour le développement de ces projets (connaissance du marché, mise en relation avec des partenaires potentiels…).

Trois projets lauréats pour valoriser le bioCO2 issu de la méthanisation

ARKOLIA ENERGIES, acteur indépendant multi-énergies, qui travaille depuis plus de trois ans sur une technologie de biométhanation (conversion d’hydrogène et de dioxyde de carbone ou de monoxyde de carbone en méthane), propose de finaliser ses études de développement sur le sujet afin d’en fiabiliser le procédé et d’être prêt pour son industrialisation et celle du Power-to-CH4 avant 2024. ARKOLIA ENERGIES a pour objectif d’être le premier opérateur de taille industrielle à construire une unité de méthanation en milieu agricole, afin de valoriser en injection réseau, après conversion en CH4, le CO2 biogénique émis par une unité de méthanisation agricole.

E-Ma, est une jeune entreprise basée à l'Université de Montpellier qui œuvre en recherche et développement dans le domaine des matériaux et procédés pour l’énergie et l’électronique. Son innovation consiste à fabriquer un électrolyseur capable de stocker l'énergie solaire en valorisant le CO2 issu de la vinification (caves coopératives distilleries…). Ce projet Solarvi a pour objectif de faire le lien entre les sources d’énergies renouvelables, la réduction des émissions de CO2 avec la mobilité verte et la valorisation de composés carbonés sous forme de biométhane ou d'alcools.

ENOSIS et ses partenaires, via le projet Thyreco, souhaitent faire la démonstration, à l’échelle industrielle et commerciale, de la faisabilité technico-économique de la valorisation par méthanation biologique du CO2 biogénique émis par une unité de méthanisation d’une station d’épuration, sous la forme de biométhane injecté dans le réseau de gaz naturel. La station d’épuration envisagée à ce stade pour accueillir ce projet de démonstration est l’usine de dépollution des eaux usées de Toulouse-Ginestous-Garonne.