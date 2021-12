Occitanie - Déclenchement du plan blanc dans les établissements de santé d'Occitanie

La dégradation rapide des indicateurs épidémiques dans notre région et le niveau d’incidence atteint, sans précédent depuis le début de la pandémie confirment le fort impact de la cinquième vague. L’importance du nombre de cas Covid graves pris en charge dans nos établissements de santé a amené l’Agence régionale de santé à demander aux établissements de santé publics et privés d’activer leur plan blanc, un dispositif exceptionnel destiné à renforcer l'organisation des hôpitaux face à la reprise de l'épidémie. L’ARS adresse un message d’alerte et de mobilisation à toute la population pour limiter les contaminations.

La dynamique épidémique impacte désormais fortement les organisations hospitalières du territoire. En effet, les nouvelles admissions, pour cause de COVID, connaissent un accroissement très soutenu depuis 3 semaines autant dans les services de soins critiques (près de 100 par semaine) que de médecine conventionnelle (près de 600 par semaine). Dans les établissements de santé d’Occitanie, le taux d’occupation dans les services de réanimation atteint ce jour 92% et même 100% dans plusieurs départements, la région disposant à ce jour d’une capacité de 560 lits (contre moins de 500 hors crise sanitaire).

La part des patients covid en réanimation dépasse aujourd’hui le tiers des lits disponibles alors que ces services subissent déjà une forte pression liée à l’activité hors Covid et à

l’arrivée de patients souffrant de pathologies hivernales.

L’activation du plan blanc concerne l’ensemble des établissements d’Occitanie. Il permet de mieux se préparer pour accueillir les malades, d'augmenter le nombre de lits en réanimation et de déprogrammer progressivement certaines opérations qui sont moins prioritaires afin d'organiser l'accueil et la prise en charge d'un afflux massif de patients. Il s’appuie également sur une solidarité inter établissement forte, et permet de faire appel à du personnel de renfort. En réponse à l’urgence sanitaire, cette adaptation des capacités de prise en charge hospitalières est indispensable à la mobilisation de lits supplémentaires et d’équipes médicales spécialisées.

Solidarité de tous envers les soignants déjà fortement sollicités durant les précédentes vagues Les professionnels de santé à l’hôpital comme en ville ainsi que les professionnels du secteur médico-social sont fortement mobilisés pour faire face à une crise d’une intensité sans précédent. Un appel est lancé à tous les professionnels de santé volontaires (étudiants, retraités, libéraux, salariés...) de la région pour venir en soutien des équipes soignantes à l’hôpital. Ils sont appelés à se faire connaître via la plateforme Renfort RH

https://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr/

Alerte à la population - Gestes barrières et vaccination indispensables pour assurer la protection de tous L’ARS Occitanie lance un appel à la solidarité et à la responsabilité de chacun en soutien aux soignants mobilisés. La vaccination et le respect des gestes barrières sont nos atouts indispensables pour nous protéger, protéger les plus fragiles et préserver notre système de santé. Le vaccin diminue de 90 % le risque de formes sévères, et les gestes barrières sont particulièrement efficaces pour lutter contre la Covid-19 mais aussi nous protéger des virus de l’hiver.

L’ARS appelle toutes et tous à faire ces gestes qui sauvent.