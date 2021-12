Béziers - Le BMC Béziers reste maître à domicile au cyclo-cross de Montflourès !

Ce dimanche 5 Décembre, les coureurs du Béziers Méditerranée Cyclisme ont brillé lors du second Cyclo-Cross organisé par le BMC à Montflourès, il était logique que le plus gros club cycliste du Biterrois brille sur ses terres.

Malgré une météo fraiche et capricieuse, ce sont près de 124 coureurs qui étaient inscrits pour prendre le départ des courses.

Doublé sur l’épreuve reine de l’américaine, doublé chez les juniors, victoire en cadet en master, club le plus représenté en école de cyclisme, le BMC Béziers frappe fort sur le cyclo-cross de Béziers Montflourès

Les écoles de vélo se sont disputé les titres de Champions d’Occitanie FSGT de la catégorie poussin à minime.

En poussin, Perez Rafael termine à une belle 7ème place.

En pupille, Hautefeuille Clément prend une 9ème place, suivi de Simar Célestin 11ème, Cerles Gauthier 13ème, Enjalbert Tom 14ème , Nouguier Pierre 20ème, Aubin Compan Malo 22ème et de Maury Gabriel 24ème.

En Benjamin, Bour Etienne termine à la 7ème place, suivi de Ribas Dario 9ème, Szczepanek Sam 12ème et de Boudinot Thomas 14ème.

Les autres catégories se sont disputées les épreuves comptant pour le Trophée de l’Hérault mais aussi pour le Championnat de l’Hérault de cyclo-cross FSGT.

En Cadet, Rau Gabin gagne sa course. Il est vainqueur du Trophée de l’Hérault et du Championnat de l’Hérault. Bour Gabriel monte aussi sur le podium avec une belle 3ème place, suivi de Trujillo Dylan qui termine 6ème.

Chez les élites, Castelain Rémi finit 2ème au sprint. Il remporte le Trophée de l’Hérault.

En Junior, Lorain Clément finit 1er et Champion de l’Hérault. Millo Loïc 2ème, est vainqueur du Trophée de l’Hérault, suivi de Archimbaud Biolley Alexandre 4ème.

En Master, Cabrioler Stéphan monte sur le podium à la 3ème place, suivi de Reverdy Georges à la 4ème place (1er de sa catégorie en Master 60, Champion de l’Hérault et du Trophée de l’Hérault), et pour sa première course, Trujillo Christian termine à la 14ème place.

Pour finir la saison et la journée dans la bonne humeur, les coureurs par équipe de 2 se sont affrontés avec l’épreuve à l’américaine.

Rémi Castelain et Gabin Rau montent sur la 1ère marche du podium, suivis, sur la 2ème place par Loïc Millo et Clément Lorain.

Gabriel Bour et Deschamp Grannier Théo prennent la 6ème place, suivis de Trujillo Dylan et Trujillo Christian à la 10ème place et de Peralta Matis et Barreau Anakin à la 16ème place.

Le BMC Béziers remercie l’ensemble de ses bénévoles et l’ensemble de ses partenaires comme la ville de Béziers, Eden Auto BMW Mini, le groupe Angelotti, Shilton, Eoze, Harmonie Mutuelle, GO Sport Béziers et Colombiers, Hérault sport, PolySon, Aceb, mais aussi le comité régional et départemental pour leur confiance pour l’organisation du championnat régional.