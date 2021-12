Sète - Végétalisation participative : un guide pour accompagner les habitants

Débroussailler, nettoyer, planter, ce ne sont pas les seules missions du service Jardins et paysage de la Ville.

Il accompagne également les habitants soucieux de verdir leur quotidien dans le cadre de la végétalisation participative. Portée par la volonté municipale de rendre aux Sétois le plus possible d’espace public, la végétalisation participative permet concrètement de fleurir des pas de porte, des délaissés sur le domaine public ou des rues. Pour aider les habitants intéressés, la Ville met à leur disposition le guide de la végétalisation participative. Il précise la démarche à suivre et comprend un questionnaire à remplir et à rendre au service Jardins et paysages.

“Le but est d’encourager ces projets car les bienfaits du végétal sur le bien-être et la santé ne sont plus à démontrer. Ces petites notes fleuries complètent agréablement la partition végétale composée par la ville qui compte aujourd’hui trois jardins partagés, quatre vergers, un espace dédié aux plantes aromatiques et une prairie fleurie prévue pour attirer oiseaux et insectes pollinisateurs” souligne le maire François Commeinhes.

Cliquez ici pour en savoir plus et télécharger le guide de végétalisation participative