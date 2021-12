Sète - Fermeture temporaire du site de la Délégation à la mer et au littoral à Sète

Direction départementale des territoires et de la mer de l’Hérault : fermeture temporaire du site de la Délégation à la mer et au littoral à Sète et relocalisation des services mer et littoral à Montpellier durant le 1er semestre 2022

Le site de la délégation à la mer et au littoral (DML), basé au 4 rue Hoche à Sète, va faire l’objet d’importants travaux de rénovation à partir de janvier 2022.

Trois objectifs principaux couvrent cette opération de travaux :

La rénovation énergétique du bâtiment avec l’abandon du chauffage au fioul et le renforcement de l’isolation thermique ;

Le renforcement de l'interministérialité et d’administrations œuvrant sur les thématiques mer et littoral : l’inspection du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS), les services affaires économiques et formation professionnelle de la direction interrégionale de la mer (DIRM). La nouvelle mission d’enregistrement des navires issue de la fusion de l’immatriculation des navires et de la francisation (ex-mission des Douanes) sera également réalisée sur le site rénové.

La modernisation du bâtiment pour une meilleure qualité d’accueil des usagers.

Le montant de l’opération s’élève à 658 000 € : elle est financée en totalité dans le cadre du plan France relance.

La durée prévisionnelle des travaux est de six mois environ, de janvier à juin 2022 inclus. L’objectif est de rouvrir au public le bâtiment de Sète ainsi rénové en juillet 2022.

Modalités pratiques pour le public

Dans le cadre de la préparation des travaux, le site de la DML à Sète sera exceptionnellement fermé au public du vendredi 10 au vendredi 17 décembre 2021 inclus.

Dans un deuxième temps, les services de la DML vont être relocalisés au siège de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), bâtiment Ozone, 181 place Ernest Granier à Montpellier, du 20 décembre 2021 au 7 juillet 2022.

Le public sera accueilli selon les modalités suivantes à Montpellier :

sans rendez-vous : du mardi au vendredi de 9h à 12h30,

sur rendez-vous : les lundis et les après-midis.

La continuité des missions de la DML sera assurée pendant toute la durée des travaux, avant le retour des services mer et littoral à Sète prévu en juillet 2022.