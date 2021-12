Sète - Illuminations : la ville se pare de ses habits de fête

Les illuminations de Noël font leur grand retour dans les rues et sur les façades sétoises.

Au soir du samedi 4 décembre, dès la tombée de la nuit, le spectacle des illuminations aux couleurs de Noël sera lancé. Et cette année, il y aura 30% de décorations supplémentaires.

Plus de 260 boules de noël et guirlandes lumineuses ont été installées dans tous les quartiers pour émerveiller les sétois de tout âge. L’ensemble des illuminations sont équipées de LED et fabriquées à partir de matériaux biodégradables, dans un souci de protection de l’environnement.

L’épicentre des festivités sera lui, situé sur la place Léon-Blum (Place de la Mairie). La forêt de sapins fera son retour le vendredi 10 décembre, le public pourra alors découvrir le sapin d’une dizaine de mètres trônant au milieu de la place, entouré d’une forêt de sapins enneigés.