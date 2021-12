Aude - "KEAN" au Théâtre des Trois Ponts, jeudi 9 décembre à 20h30 !

Après un triomphe en résidence parisienne aux théâtres de l'Oeuvre et de l'Atelier, 5 nominations aux Molières et récompensé par le Prix du Brigadier 2020,

« KEAN » débarque en Occitanie pour une date exceptionnelle à Castelnaudary le jeudi 9 décembre prochain à 20h30 au Théâtre des Trois Ponts !

Cette pièce à succès, fruit d’une adaptation du texte d’Alexandre Dumas par Jean-Paul Sartre, associée à la mise en scène pertinente d’Alain Sachs, offre un rôle en or à Alexis Desseaux dans le rôle de Kean !

Autour de lui, cinq décors, quarante costumes et huit comédiens d’exception qui retracent une véritable histoire a la fois imaginaire, philosophique et romanesque.

Reflet de la réalité, l’intrigue tragi-comique riche en émotions, mêle habilement passion, ambiguïté, dualité démesure et rivalité...

Un chef-d’œuvre jubilatoire!

Aperçu...

« Kean est une star ! Acteur anglais adulé, il fait salle comble dans les rôles de Shakespeare et ne compte plus admiratrices et maîtresses.

Mais quand le rideau tombe, dans la solitude de sa loge, c’est un homme empli de doutes que l’on découvre, avec un sérieux penchant pour l’alcool et poursuivi par de nombreux créanciers.

Le temps défile… jouer Roméo à quarante ou cinquante ans passe encore… Mais surtout, une place impossible à trouver dans la société. Prince, ambassadeur, toutes et tous lui tournent autour, mais il ne sera jamais des leurs. Il sera toujours le saltimbanque, que l’on admire, avec lequel on se plait à passer une soirée, mais en ayant bien toujours conscience de la supériorité de l’un… et de la liberté de l’autre...

Alors Kean joue, tout autant dans la vie que sur scène, peut-être même plus… L’amour peut-il s’en mêler ? La sincérité apparaître ? »

Admiratif de ses prédécesseurs, Pierre Brasseur et Jean-Paul Belmondo, Alexis a tenu à s’approprier avec honnêteté le personnage en cherchant LE KEAN qui est en lui...

Un défi excitant et galvanisant, relevé avec brio, naturellement inspiré des points communs finement décelés par le comédien... Tous deux généreux, excessifs, parfois solitaires et nécessiteux d’une remise en question perpétuelle.

Mais qui est vraiment Alexis DESSEAUX?

Un artiste authentique, humble, passionné, généreux, et acharné au parcours dense et singulier, à l’actualité riche et diversifiée...

Débordant d’énergie et de créativité, à la fois comédien télé et sur les planches en tournée, Alexis crée cette année le Festival « Novembre en Normandie » et met en scènes 3 créations dans cette jolie programmation 2021 dans sa région natale, berceau de son enfance.

L’Occitanie, chère à son cœur, sera une des dernières dates de la tournée nationale de KEAN...

Le meilleur pour la fin ne dit-on pas?

Une région affectionnée tout particulièrement par Alexis, impatient de parcourir les sentiers de traverse, admirer le canal du Midi et la poésie du col de Naurouze ou Méditerranée et Atlantique se repoussent.

Fort d’une actualité bien chargée, le comédien jongle aisément et avec habileté avec les théâtres, à la mise scène, en tournée...et pour notre plus grand bonheur de retour à la télé, un joli clin d’œil dans une série décapante et adulée ...

Découvert pour certains trente ans plus tôt, dans la série policière phare de TF1 « Julie Lescaut », l’inspecteur Motta tire sa révérence avec élégance après vingt ans de bons et loyaux services.

Une série à succès qui aurait pu le cloisonner et voir les portes du théâtre lui refuser l’accès.

Mais Alexis a su en réchapper... Doté d’une motivation innée, un talent incontestable, une diversité de registres incontestée et 55 pièces de théâtres parallèlement interprétées...

Un vrai caméléon sur pieds!

C’est ainsi que la scène redevient son ADN, dans son sang, dans ses veines. L’odeur des planches l’imprègne.

Démarre alors une véritable aventure humaine, l’interprétation, la création, la mise en scène...

Et pourtant, récemment, une invitation de Josée Dayan l’interpelle. Le petit écran le rappelle. Le travail à l’image, les plateaux de tournages, le dépaysement lui manquent bien que comblé artistiquement.

Et c’est avec enthousiasme et excitation qu’Alexis revêt l’uniforme pour donner la réplique à Corinne Masiero, incarnant avec brio le souffre-douleur de l’unique et hilarante « Capitaine Marleau ».

Vous l’aurez compris, chers lecteurs Occitans...

KEAN, un chef-d’œuvre à ne pas manquer!

Alexis DESSEAUX, un talent à suivre de près, que l’on espère prochainement retrouver sur grand écran... !