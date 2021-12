Colombiers - Emploi - Le magasin GO Sport de Colombiers recrute !

Vous avez une expérience dans la vente ?

Le magasin GO Sport de Colombiers situé :

2 rue de l'artisanat - Zae Viargue, Centre commercial de l'Ouest, 34440 Colombiers

Recrute un ou une vendeur(se) polyvalent(e) dès que possible !

Munissez vous de votre CV + lettre de motivation et de votre plus beau sourire et venez en boutique !

Ou adresser votre CV directement par email : l.baudoingosport@gmail.com