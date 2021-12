Occitanie - Le concours d'open innovation Nova invite les Occitans à imaginer les bâtiments du futur

Le spécialiste de la construction modulaire et hors-site Avelis invite toutes celles et tous ceux qui travaillent sur l’amélioration du bâti à participer à son concours Nova. Les startupeurs, entrepreneurs, étudiants, inventeurs d'Occitanie notamment peuvent soumettre leurs projets innovants jusqu’au 21 janvier 2022 sur le site e-nova.fr dans l’une de ces trois catégories : Mieux construire, Mieux vivre et Mieux travailler. À la clef, un accompagnement sur-mesure des lauréats pour leur permettre de concrétiser leurs projets au service du bien commun.

Bien-être, confort, usages, environnement, énergie, services, architecture… Tout un écosystème reste encore à inventer pour concevoir les bâtiments du futur, qu’ils soient destinés à l’habitat ou au tertiaire. Le concours Nova a vocation à propulser de nouvelles idées et solutions qui auront des répercutions tangibles sur la vie quotidienne : sur l’habitat (constructions éco-responsables), sur le mode de vie (technologies smart au service du bien-être), sur les lieux et les conditions de travail (environnement, méthodes de travail).

« Nous avons conçu ce concours d’innovation dans un esprit de partage et de collaboration afin que, par synergie, nous puissions trouver des solutions concrètes d’amélioration de nos principes constructifs et de nos modèles de bâtiments. » explique Philippe Marras, CEO d’Avelis. «Nous sommes convaincus que cette vision, basée sur l’intelligence collective, peut permettre l’émergence d’idées qui pourront profiter au plus grand nombre.»

Nova mode d’emploi

Le concours Nova est ouvert à toute personne physique, personne morale ou entreprise, enregistrée sur le territoire européen.

Accès formulaire : https://e-nova.fr/formulaire-de-candidature/

Informations : https://e-nova.fr

Un partenariat concret sur-mesure pour les lauréats

• Un soutien multiforme, de l’incubation jusqu’à l’accélération, en passant par le financement, le support tech, le working hub.

• Un financement adapté au projet et à son degré de maturité.

• L’intégration des innovations au sein des programmes immobiliers en cours d’Avelis.

• La visibilité : communication sur les lauréats, notamment au salon Batimat 2022.

Le calendrier

• Réception des candidatures jusqu’au 21 janvier 2022 inclus.

• Étude des projets par le jury du 22 janvier au 21 mars 2022.

• Sélection des lauréats et déploiement de l’accompagnement sur-mesure.

• Présentation du palmarès Nova lors du salon Batimat, 3-6 octobre 2022 ; mise à l’honneur des lauréats et de leurs innovations.