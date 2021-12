Sète - Cure de jouvence pour la mairie annexe de l'île de Thau

La Ville abrite deux mairies annexes (à la corniche et à l’île de Thau) à l’intérieur desquelles il est possible de retrouver l’ensemble des services assurés par l’hôtel de ville. Celle de l’île de Thau vient de s’offrir une cure de jouvence à travers la réfection de ses locaux. Les bureaux sont séparés par une cloison, assurant ainsi l’anonymat du public et une nouvelle station biométrique y est installée pour faciliter l’obtention de documents administratifs de types cartes d’identité ou passeports.

De plus, un bureau des élus y a été créé afin d’assurer une proximité entre habitants du quartier et membre de l’équipe municipale. Côté accueil, le hall se veut plus confortable, avec un nouveau mobilier et un rafraîchissement de la peinture.

Les agents accueillent le public de 9h à 16h, sans interruption.