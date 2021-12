Sète - Le film Mes frères et moi en avant-première à Sète

A la rentrée 2020, Sète accueillait le tournage du long métrage de Yohan Manca Mes frères et moi.

Un film dramatique qui a pris pour décor le conservatoire de musique, le cimetière marin, l’Ile de Thau ou encore Villeroy. Avant sa sortie le 5 janvier, il sera diffusé en avant-première au cinéma Comoedia dimanche 5 décembre à 16 h en présence du jeune comédien principal Maël Rouin Berrandou et de la productrice associée Camille Rich avec le concours d’Occitanie films et le soutien de la Ville. Les places sont à réserver directement auprès au cinéma ou en ligne sur le site veocinemas.fr.

Salué par la critique, le film était en sélection à Cannes en 2021 dans la catégorie « Un certain regard » et nommé dans la catégorie « Caméra d’or » qui récompense le premier long métrage d’un réalisateur. Tourné en pellicule, Mes frères et moi raconte l’histoire de Nour, 14 ans, qui s'apprête à passer un été rythmé par les mésaventures de ses grands frères.

Alors qu’il doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah (jouée par Judith Chemla) une chanteuse lyrique qui anime un cours d’été. Une rencontre pleine de poésie et d’émotions qui évite soigneusement les clichés.

Cette avant-première intervient quelques semaines après l’ouverture d’une antenne sétoise de l’école de cinéma Travelling, rue des Ateliers. Un nouvel équipement qui va permettre de former les jeunes aux métiers du 7e art et de la télévision, et qui marque, encore un peu plus, la légitimé de l’île singulière comme terre d’accueil pour les tournages.

Depuis 2020, plus d’une dizaine de films et séries ont été tournés partiellement ou intégralement à Sète.