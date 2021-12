Frontignan - Deux courts réhabilités pour le Tennis club la Peyrade !

Samedi 27 novembre, en fin d’après-midi, le maire de Frontignan la Peyrade, Michel Arrouy, des adjoints, élus régionaux et la dirigeante du tennis club la Peyrade, ont inauguré, en présence de nombreux licenciés, deux courts de tennis refaits à neuf.

Rendez-vous était donné dès 17 h 30, avenue du Stade dans le quartier de la Peyrade.

Le maire, accompagné de sa première adjointe Claudie Minguez, Éric Bringuier, délégué au cadre de vie et aux espaces publics, Georges Moureaux, délégué à la jeunesse et à l’égalité homme-femme, Jean-louis Bonneric, délégué à la Ville citoyenne mais aussi le conseiller régional représentant la présidente de région, Carole Delga, Sébastien Dénaja, le sénateur de l’Hérault Hussein Bourgi, la vice-présidente de Sète Agglopôle en charge des sports, Magali Ferrier et le président du comité départemental de tennis de l’Hérault, Jean-Louis Rey, ont été accueillis par Sabine Daniau, présidente du tennis club de La Peyrade ainsi que de jeunes pratiquants et licenciés.

Tous ont conjointement coupé le ruban inaugural des deux courts de tennis refaits à neuf en gazon synthétique de type terre battue (brique pilée).

L’éclairage existant a également été remplacé par des projecteurs à Leds et les clôtures entourant les terrains ont été refaites.

Montant des travaux : 161 360 € TTC financés par la Ville de Frontignan la Peyrade avec une subvention de la Région Occitanie à hauteur de 19 000 € et de Sète agglopôle méditerranée pour 16 000 € (dans le cadre du fonds de concours).

Remise de prix et T-shirts offerts par la Ville aux jeunes joueurs

Pour l’occasion, un tournoi de l’école de tennis avait été organisé tout au long de la journée. Michel Arrouy et les élus ont remis les médailles et T-shirt offerts par la ville aux participants à l’issue de l’inauguration.

« À travers cet investissement au service du sport, notre municipalité démontre tout son volontarisme, son engagement et son attachement à la pratique du sport dans notre ville, décidément terre de championnes et de champions ! » a-t-il notamment déclaré.

L’évènement a été cloturé par un cocktail dinatoire.

Le tennis club la Peyrade en quelques lignes :

Le tennis club de la Peyrade comptent 170 adhérents dont 55 femmes qui se sont illustrées à plusieurs reprises par leurs résultats en championnat départemental, régional et de France, en individuel ainsi que par équipe. Le club mène de nombreuses actions en direction des enfants notamment auprès du Foyer Jean Piaget (cours particuliers et collectifs).

Il bénéficie d’une subvention annuelle de la commune dont les montants se situent entre 3750 et 5 500 €.

Par ailleurs, la Ville met à disposition du TC la Peyrade à titre gratuit :

2 courts de tennis en surface rapide de type résine

2 courts de tennis (les réfectionnés) en gazon synthétique de type terre battue

Un mur d’entrainement

Un club house

et assure l’entretien du site.

La commune est également intervenue pour réaliser des travaux sur les courts de tennis ces dernières années :

En 2016,

La Direction des sports est intervenue en régie pour appliquer une résine sur l’espace d’entrainement "mur de tennis" pour un montant de 1 000 € (hors coût heures personnel)

En 2017,

Courts 3 et 4, des lampes ont été remplacées pour un montant de 2 000 € TTC

Courts 1 et 2, des projecteurs ont été remplacés pour un montant de 11 000 € TTC