Hérault - La Saison Culturelle de Grand Orb accueille l'Opéra Orchestre National de Montpellier

Pour ce nouveau rendez-vous, la Saison Culturelle de Grand Orb propose ce samedi 4 décembre à 20h un concert classique en l’église Saint Majan de Villemagne l’Argentière.

Fidèle à sa mission de rayonnement et de sensibilisation à la musique classique, l’Opéra Orchestre National Montpellier Occitanie sillonne la Région sous diverses formations.

A Villemagne, les musiciens se produiront sous la forme considérée comme la plus aboutie de la musique de chambre : le quatuor à cordes. Alice Rousseau et Nina Skopek (violons), Estevan Almeida des Reis (alto) et Sophie Gonzales del Camino (violoncelle), jeunes musiciens de l’orchestre, ont choisi pour ce concert intimiste des œuvres de trois maîtres du genre. Ils présenteront au public un magnifique programme composé du Quatuor en sol majeur opus 77 n° 1 de Haydn, plein de surprises rafraîchissantes, du Quatuor à cordes n° 7 opus 108 en fa dièse mineur de Chostakovitch, grand symphoniste qui retrouve à travers ses quatuors sa véritable liberté, et du Quatuor à cordes n° 5 en la majeur opus 18 de Beethoven, hommage explicite à Mozart. Un programme à ne manquer sous aucun prétexte !

A cette occasion, les élèves de l’école de musique Grand Orb auront le privilège de rencontrer les artistes dans l’après-midi. Une chance pour nos apprentis musiciens qui découvriront le parcours de ces concertistes et pourront échanger avec des professionnels presqu’aussi jeunes qu’eux !

Spectacle proposé par la Communauté de communes Grand Orb.

Tout public. Réservation 04 67 23 78 03 ou sur place le soir du spectacle.