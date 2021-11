Aude - En Occitanie, près de 9 habitants sur 10 considèrent la réduction des déchets comme une priorité

A l'occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, SUEZ publie le baromètre annuel :« Les Français et la réduction des déchets », en partenariat avec l'institut de sondage Odoxa. Dans la région Occitanie, cette nouvelle édition révèle l'intérêt grandissant des habitants pour l'environnement : près de 9 habitants sur 10 sur considèrent la réduction des déchets comme une priorité nationale et 55 % d'entre eux pensent qu'il est nécessaire d'adopter de nouvelles façons de consommer.

Face à ce constat, comment les habitants d'Occitanie agissent-ils pour réduire leurs déchets ? Quels sont les freins rencontrés et où se situent les axes d'amélioration ?

Des habitants volontaires pour limiter leurs déchets

Au sein de la région Occitanie, la réduction des déchets est aujourd'hui une tendance de fond. En effet, 87 % des habitants se disent attentifs à la réduction de leurs déchets au quotidien (contre 88 % à l'échelle nationale). Un phénomène accentué par la crise sanitaire qui a provoqué un changement de comportement chez 30 % des habitants. Cependant, 61 % des occitans regrettent le manque d'incitation de l'État et 78 % font part de leurs difficultés à réduire leurs déchets, versus 30 % en 2020, en raison de la prédominance des emballages.

Des habitants conscients de la nécessaire évolution des comportements et des modes de consommation

Au-delà du « bien trier », pratique assimilée par 87 % des habitants d'Occitanie, la moitié d'entre eux (55 %) considèrent qu'il faut adopter de nouvelles façons de consommer. Par exemple, éviter le gaspillage alimentaire, consommer l'eau du robinet sont des pratiques courantes pour respectivement 70 % et 60 % des habitants d'Occitanie. En revanche, seul 1 occitan sur 3 (33 %) privilégie les circuits courts et 16 % achètent des produits alimentaires en vrac.Ces résultats s'expliquent notamment par la présence ou non de services favorisant la réduction des déchets à proximité du domicile.

Des habitants qui portent de plus en plus d'intérêt au réemploi

En 2021, le secteur du réemploi et de la seconde main continue d'être un bon vecteur de réduction des déchets : 65 % des personnes interrogées revendent des objets et équipements sur des plateformes dédiées (Le bon coin, Vinted, ...) et 65 % font des dons à des associations, des recycleries ou dans des bennes de collecte. De plus, 55 % des habitants d'Occitanie adhérent pleinement au principe des ressourceries et des recycleries.

SUEZ accompagne cette tendance avec l'appui de partenaires spécialisés issus du monde de l'Economie Sociale et Solidaire, en transformant par exemple les déchèteries en lieux de réparation, de réemploi et de réutilisation (recyclerie).

Méthodologie :

Cible : échantillon de 12 018 Français (1 002 en Occitanie) constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de région, et de catégorie socioprofessionnelle.

Type de recueil : étude menée par voie électronique

Date de terrain : du 29 octobre au 8 novembre 2021