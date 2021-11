Auch - Plus de 160 personnes ont assisté à la conférence - L'autisme : est-il un handicap ou une différence

Harmonie Mutuelle a organisé une conférence-débat jeudi 18 novembre dernier à Auch en présence de Josef Schovanec, philosophe et écrivain avec autisme, qui a livré son point de vue de militant pour une société plus inclusive. Plus de 160 personnes ont pu ainsi en apprendre davantage sur l’autisme et poser leurs questions au spécialiste.

Cette Agora avait lieu dans le cadre de la semaine européenne de l’emploi des personnes en situation handicap.

« L'autisme est un trouble du neurodéveloppement, dont les caractéristiques varient fortement d'un individu à l'autre. D'où la nécessité d'une prise en charge globale et pluridisciplinaire. Comment favoriser le développement de chaque individu autiste ? Comment accompagner sa socialisation ? Deux questions parmi tant d’autres auxquelles nous avons tenté de répondre avec un angle d’approche ni universitaire, ni médical, ni scientifique. Nous avons souhaité proposer une immersion, une rencontre avec un point de vue de l’intérieur. En l’occurrence, celui de Josef Schovanec philosophe, professeur à l’université de Louvain, et docteur honoris causa de l’Université de Namur (Belgique). En fait, un conférencier, autiste-militant pour une société inclusive, comme il aime à se décrire… Harmonie Mutuelle a pour ambition de devenir la première mutuelle handi-accueillante ; pour une société plus inclusive sur la question du handicap. » décrit Charles Pérez, Président territoire Armagnac-Bigorre Harmonie Mutuelle

« Et si notre monde avait été co-construit par ceux que pourtant il rejette ? Depuis l'aube des temps, les personnes handicapées sont au cœur de la création artistique, culturelle et scientifique. Des peintures rupestres à l'informatique, de l'invention de l'écriture aux explorations lointaines, c'est à une quête de l'ailleurs que nous sommes conviés. Bienvenue en Autistan, le pays des gens bizarres déjà parmi nous ! » explique Josef Schovanec

« Quand j’entends des propos comme ceux tenus ce soir, je me dis qu’il faut continuer le combat. M. Schovanec vous m’inspirez beaucoup ! Les enfants autistes ont d’énormes qualités, ils sont hors norme certes, mais ils sont importants pour la société. On a besoin qu’ils existent dans la société or aujourd’hui 30 à 40% d’entre eux ne sont pas scolarisés ! » confie une participante.

« La Loge CDM est une association qui se met à la disposition des acteurs de l’Inclusion, par le son et l’image, pour mettre en lumière leurs actions, leurs structures, et les faire se rencontre, afin de porter leurs réalisations à la connaissance du grand public. La Loge CDM est étroitement associée au studio CDM. Tout ceci pour aider à la prise de conscience qu’il suffirait de presque rien pour mieux vivre ensemble. C’est donc avec un vif plaisir que nous avons accepté de participer à la conférence-débat organisée par Harmonie Mutuelle. Nous avons mobilisé le groupe Neurodiversity Band composé de musiciens autistes pour clôturer cette soirée. Notre Président remercie les organisateurs, les participants, les techniciens, les musiciens et Josef Schovanec pour leur professionnalisme sans faille qui a donné lieu à une soirée riche en sincérité et en émotions. » commente Michel Dubézy Président de la Loge CDM.

HD Teaser https://www.youtube.com/watch?v=JyjoNrg7m9s&t=55s

HD épisode 1 https://www.youtube.com/watch?v=nPkkh88p3dg&t=680s