Vauvert - Un Noël enchanté revient à Vauvert du 15 au 31 décembre !

Cette année, pour maintenir l’esprit festif et convivial de Noël, la ville de Vauvert organise deux marchés de Noël, deux marchés du réveillon, et vous proposent de nombreuses activités et animations gratuites du 15 au 31 décembre ! Afin de soutenir et valoriser les commerçants locaux, les Vauverdoises et Vauverdois pourront dès le 15 décembre participer au « Jeu concours de Noël » jusqu’au 31 décembre 2021 . De nombreux lots à gagner dont un vélo électrique, une trottinette électrique, des bons d’achat valables dans les commerces vauverdois participants : 40 bons d’achat de 10€, 25 de 20€, 10 de 30€, 5 de 40€ et 2 de 50€.

Petits et grands pourront profiter des diverses animations gratuites sur les marchés : chants de Noël, concerts, ateliers maquillage, sculpture en ballons, structures gonflables, jeux variés, mascottes, parade féérique… et la tant attendue visite du Père Noël ! Tout est réuni pour retrouver l’esprit de Noël en cette période si particulière.

Dès le mercredi 15 décembre, Noël s’invite à Vauvert avec le lancement de l’opération « Jeu concours Noël 2021 » en soutient aux commerçants locaux. Pour la suite, rendez-vous place Dr Arnoux pour les marchés de Noël avec de nombreux ateliers et activités, notamment le samedi 18 décembre pour la retraite aux flambeaux en présence du Père Noël et de ses mascottes, et le dimanche 19 décembre pour la transhumance des moutons.

Pour ceux qui souhaitent faire des achats gourmands de dernière minute ou tout simplement venir récupérer une commande, la ville vous donne rendez-vous le jeudi 24 décembre et le vendredi 31 décembre, place Dr Arnoux, pour les marchés du réveillon.

Cette année, pour le plus grand bonheur de tous, une dizaine d’exposants s’installeront à l’Espace Culture Jean Jaurès du samedi 18 au vendredi 24 décembre de 9h à 18h (sauf le samedi 18 décembre, fermeture à 19h). Au cœur des halles (ouvertes de 7h à 13h), près de l’urne pour le « Jeu concours de Noël », l’espace de Noël joliment décoré vous attend pour vos photos !

Évènement dans le respect des contraintes sanitaires, merci de respecter les gestes barrières.

Le mot de l’élu

« En cette période de crise sanitaire, avec l’arrivée des fêtes de fin d’année, il est primordial de se retrouver, sortir, et profiter ensemble. Alors retrouvons-nous du 15 au 31 décembre pour un Noël enchanté avec des animations et activités variées pour petits et grands ! Deux marchés de Noël, deux marchés du Réveillon, un jeu concours pour soutenir les commerçants locaux et tant d’autres surprises… un beau programme pour profiter ensemble de la magie de Noël ! » Bruno Pascal, adjoint aux festivités.

Programme des animations

Mercredi 15 décembre

Animation sur le marché par Evasion Spectacle pour le lancement de l’opération « Jeu concours Noël 2021 ». Retrouvez toutes les informations pour participer à ce concours sur www.vauvert.com

Samedi 18 décembre

MARCHÉ DE NOËL

De 8h à 18h et marché hebdomadaire de 8h à 12h, place Dr Arnoux et rues adjacentes.

Animation musicale

Avec la Pena Camargua de 10h à 12h et de 14h à 17h

Animation avec sculpture sur ballons

Par Evasion Spectacle de 9h à 12h et de 14h à 17h

Structure gonflables et jeux

Coco LAND jeux installe un manège Carrousel, des jeux en bois et la structure gonflable « La maison de Noël » sur la place Dr Arnoux de 9h à 12h et de 14h à 18h

Loto de l’association Sian d’Aqui en patois à 15h au bar des Halles.

Retraite aux flambeaux

En présence du père Noël et ses mascottes par MAB animation, départ à 17h30 place Dr Arnoux.

Chocolat chaud et vin chaud

Distribution à la fin de la retraite aux flambeaux de chocolat chaud proposé par la pâtisserie Jouval et de vin chaud par le bar des Halles, place Dr Arnoux.

Concert

Sur le parvis des halles avec le groupe Swing’N’Soul de 17h30 à 19h30.

Dimanche 19 décembre

MARCHÉ DE NOËL

De 9h à 18h, place Dr Arnoux et rues adjacentes.

Déambulation et animations

Du Père Noël avec deux mascottes, d’un magicien et sculpteur de ballons, distribution de friandises et un atelier maquillage, le tout par MAB animation de 9h à 12h et 14h à 17h.

Transhumance de moutons (deux passages : 11h et 15h)

10h petit déjeuner tiré du sac au parc de la gare suivi de la transhumance

Rendez-vous à 11h et à 15h (10h30 départ vers le centre-ville, 11h traversée du marché de Noël en direction de la maison de retraite, 15h nouvelle transhumance du troupeau de la maison de retraite vers le point de départ).

Parade féérique

A 10h puis à 15h dans le marché avec Le merveilleux Noël de M et Mme Hiver, chariot musical et répertoire 100% Noël ; et concert fixe le soir sur le parvis des Halles de 17h à 18h.

Borne photo place Dr Arnoux de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Traineau de Noël

Avec les rennes sur le marché de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Structure gonflable et jeux

Coco LAND jeux installe un manège Carrousel, des jeux en bois et la structure gonflable « La maison de Noël » sur la place Dr Arnoux de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Mercredi 22 décembre

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Le matin de 9h à 12h, place Dr Arnoux

Animation

Le Père Noël et ses mascottes par Evasion Spectacle sur le marché

Concert

Groupe « Les fanfarons de Noël » composé de 7 musiciens avec des airs traditionnels de Noël.

Manège et jeux

Coco LAND jeux installe un manège Drift et des jeux en bois sur tables, Place Dr Arnoux.

GALLICIAN - Après-midi de 14h30 à 17h, place Pierre Aubanel

Manège et jeux

Coco LAND jeux installe un manège Drift et un renne mécanique.

Animations

Visite du Père Noël et ses mascottes, et un sculpteur de ballons, avec Evasion Spectacle.

Goûter offert par les commerçants de Gallician au foyer communal.

Jeudi 23 décembre

Concert gratuit par le chœur lyrique Vocissimo à l’église Notre Dame à 16h30

Vendredi 24 décembre

MARCHÉ DU REVEILLON

De 8h à 12h place Dr Arnoux et rues adjacentes

Déambulation du Père Noël

Dès 9h, accompagné de ses mascottes, clowns avec ballons et échassiers par MAB animation, avec distribution de friandises ; et stand photo de Noël.

Jeux

Coco LAND jeux installe un renne mécanique et un jeu géant puissance 4, place Dr Arnoux.

Mercredi 29 décembre

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Le matin de 9h à 12h, place Dr Arnoux

Ateliers et animations

Atelier maquillage pour enfants et sculpteur de ballons par MAB animation.

Structure gonflable et jeux

Coco LAND jeux installe une structure gonflable avec toboggan et surface multiplay, et bowling en bois, place Dr Arnoux.

Concert

Le groupe « Les Baladins de Noël » composé de 6 musiciens joue des airs traditionnels de Noël.

Vendredi 31 décembre

MARCHÉ DU REVEILLON

De 8h à 12h place Dr Arnoux et rues adjacentes

Atelier maquillage

Dès 9h, atelier maquillage pour les enfants par MAB animation.

Structure gonflable et manège

Coco LAND jeux installe une structure gonflable discothèque avec son et lumière, chant de noël, jeux en bois géants, et un mini manège « Sucre d’orge », place Dr Arnoux

11h30 tirage au sort du jeux concours Noël sur le parvis des Halles

Informations pratiques

Renseignements :

service événementiel de la ville de Vauvert

56 avenue Victor Hugo, 30600 Vauvert

Tél. 04 66 73 10 45

Plus d’informations sur la page Facebook officielle « Ville de Vauvert » et sur le site internet de la ville de Vauvert www.vauvert.com