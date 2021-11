Sète - Appel à la solidarité à l'occasion de la collecte de denrées alimentaires 2021

La Banque alimentaire organise, cette année, sa grande collecte nationale les vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 novembre. A Sète, l’opération est chapeautée par le CCAS qui vous donne rendez-vous dans les grandes surfaces, à savoir Auchan, Lidl, Monoprix ou encore Carrefour.

Les aliments sont collectés et stockés, puis redistribués directement auprès de la population via le café de la Paix, l’épicerie sociale et solidaire gérée par le CCAS, ou par le biais d’associations caritatives sétoises.

L’année dernière, les dons s’étaient élevés à 9,5 tonnes de marchandise. Cette action mobilise 56 agents du CCAS et de la Ville, en plus des bénévoles des associations et des clubs services.