Montpellier - L'association "une école un avenir" réagit suite aux nombreuses agressions à l'école

Suite aux nombreuses agressions violentes de ces derniers jours ayant touché de manière directe un collégien, une animatrice, un animateur, un parent d’élève, mais également l’ensemble de la communauté éducative de manière indirecte, nous, association de parents d’élèves de Montpellier, tenons à manifester notre refus absolu de la violence en tout lieu et toute circonstance.

A l’Ecole, comme ailleurs.

Nous témoignons aux personnes victimes et leurs familles tout notre soutien et notre empathie. Nous tenons également à partager notre tristesse et notre sidération face aux actes commis, qui sont tous d’une gravité accablante.

Nous réagissons également avec inquiétude quant aux conséquences psychologiques que pourraient subir les enfants témoins de ces violences. Nous accueillons positivement l’accompagnement psychologique proposé par la municipalité et le rectorat.

Nous exigeons cependant qu’un audit soit réalisé afin de déterminer si certaines de ces agressions sont dues à des défauts de vigilance à l’entrée des établissements scolaires, à un manque de personnel ou à un défaut de fonctionnement des systèmes de sécurité, ceci afin de rassurer les familles.

L’association Une école un avenir,

Association de parents d’élèves du primaire de Montpellier