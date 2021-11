Haute-Garonne - Le Syndicat d'énergie à la rencontre des élus locaux à Carbonne

Maires et délégués étaient nombreux à se déplacer vendredi 5 novembre à Carbonne à la réunion territoriale de proximité organisée par le Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) en présence des représentants d’Enedis et des entreprises de travaux. Voici quelques exemples des échanges riches et variés…

Le SDEHG, service public de l’énergie en Haute-Garonne

Thierry Suaud, Président du SDEHG, a d’abord rappelé les actions menées par le Syndicat en faveur de la transition énergétique des communes de la Haute-Garonne. Le SDEHG est un outil de mutualisation à l’échelle départementale rendant l’accès à l’énergie et à la transition énergétique plus efficace et égalitaire pour nos collectivités et nos concitoyens. Il apporte son expertise technique aux communes pour les conseiller dans leurs différents projets de transition énergétique. Pour en savoir plus : www.sdehg.fr

Une politique budgétaire rigoureuse et maîtrisée

Le Président rappelle que les missions du Syndicat qui reposent sur des valeurs fortes de solidarité, de mutualisation et de redistribution, exigent qu’il garantisse le meilleur service aux communes, qu’il puisse assurer l’entretien et le développement des réseaux d’électricité et d’éclairage public mais aussi qu’il soit un partenaire clef de la transition énergétique et de l’innovation en la matière, dans nos territoires. Ceci exige de préparer l’avenir du Syndicat en construisant une politique budgétaire rigoureuse et maîtrisée.

La nouvelle feuille de route budgétaire, adoptée à l’unanimité lors du dernier Comité Syndical du 20 octobre, va permettre au Syndicat de maîtriser son budget tout en poursuivant ses investissements et aller plus loin dans la transition énergétique.

Le réseau de charge pour véhicules électriques de plus en plus utilisé

Le SDEHG, gestionnaire d’un réseau de 100 bornes de recharge pour véhicules électriques réparties sur le département, hors territoire de la métropole, constate que le taux d’utilisation des points de charge augmente fortement. Aujourd’hui, l’utilisation de ce réseau a progressé de 100% sur les 12 derniers mois démontrant ainsi son opportunité. Pour aller plus loin dans la rationalisation de l’utilisation des bornes de recharge, le SDEHG a décidé d’être porteur, en partenariat avec les autres Syndicats d’énergie d’Occitanie, du futur schéma directeur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui prendra en compte toutes ces installations qu’elles soient publiques ou privées.