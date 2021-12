Hérault - Jusqu'à 6 ans d'emprisonnement pour plusieurs cambriolages commis dans l'Hérault et l'Aude

Jusqu'à 6 ans d'emprisonnement pour plusieurs cambriolages commis dans l'Hérault et l'Aude

A l’audience de comparution immédiate du mercredi 17 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Béziers a condamné un couple et un jeune majeur à la suite de 10 cambriolages et de 2 tentatives commis dans des résidences, en exerçant des pesées contre les serrures permettant d'ouvrir les portes d'entrée, entre les mois de juillet et de septembre 2021 dans les départements de l’Aude et de l’Hérault.

Grâce aux nombreuses investigations et aux recoupements effectués par brigade de recherche de la compagnie de gendarmerie de Pézenas et la communauté de brigades de SERVIAN dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée sous l'autorité du parquet de Béziers, quatre suspects avaient été interpellés le 13 octobre 2021, dont un mineur. Au domicile du couple, il était retrouvé des biens provenant de deux cambriolages distincts, ainsi que 750 euros en espèces.

Lors de leur garde à vue, les mis en causes niaient leur participation à la quasi-totalité des faits et ce malgré les éléments matériels accumulés par les enquêteurs par le biais notamment d’investigations techniques, notamment téléphoniques, et des surveillances.

Ils étaient tous les trois présentés au parquet de Béziers le 14 octobre 2021 et placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention dans l'attente de leur procès.

Devant le tribunal correctionnel, l'homme du couple reconnaissait finalement la plupart des faits, tout en cherchant à dédouaner sa compagne.

La femme, âgée de 38 ans, à laquelle il était reproché 9 cambriolages ou tentatives, était finalement condamnée uniquement pour le recel de trois cambriolages, à 30 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire avec obligations de travailler et d’indemniser les victimes et une amende de 1500 €. Elle avait déjà été condamnée à trois reprises, notamment pour des faits de vol.

Son conjoint, âgé de 34 ans, auquel il était reproché 12 cambriolages ou tentatives, était condamné à 6 ans d’emprisonnement avec maintien en détention, dont 1 an assorti d’un sursis probatoire avec obligation de travailler et d’indemniser les victimes, et une amende de 3200 €.

Son casier judiciaire mentionnait 8 condamnations entre 2013 et 2018, essentiellement pour des faits de vol et de conduite sous l’empire d’un état alcoolique.

Le troisième mis en cause, âgé de 18 ans et déjà condamné à deux reprises pour des vols, était finalement condamné pour une seule tentative de cambriolage à un an d’emprisonnement avec maintien en détention.

Parallèlement, le mineur a été convoqué devant un juge des enfants aux fins de mise en examen.