Béziers - Intersud, le salon régional BtoB dédié à l'Industrie à Béziers

Intersud, le salon régional BtoB dédié à l’Industrie revient ce mercredi 24 novembre à Béziers.

Pour la 3ème édition, le salon Intersud réunira mercredi au Parc des Expositions de Béziers 35 Grands comptes régionaux et nationaux, 16 Grands comptes internationaux et plus de 70 fournisseurs qui échangeront lors de 300 rdv BtoB

Parmi les temps forts de la journée :