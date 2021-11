Vauvert - Baromètre des villes cyclables, votre avis nous intéresse !

Dans le cadre de l’engagement en faveur de la mobilité douce, et pour permettre à Vauvert de devenir une ville cyclable, nous comptons sur vous pour participer à la plus grande enquête citoyenne sur le vélo ! Un baromètre en ligne est ouvert jusqu’au 30 novembre, pour évaluer votre ressenti général et aider la ville à engager tous les changements nécessaires pour circuler facilement à vélo.

Suite au Salon des Maires et des Collectivités locales, et au partenariat engagé avec la FUB (Fédération française des Usagers de la Bicyclette), la ville vous invite à répondre au baromètre des villes cyclables pour promouvoir l’usage du vélo comme mode de déplacement quotidien à Vauvert. Une action qui vient s’ajouter à la réflexion lancée par la commune avec le plan vélo et l’aide de 200€ pour l’achat d’un vélo électrique.

Comment faire ?

Rien de plus simple ! En moins de 10 minutes, répondez au baromètre disponible sur https://barometre.parlons-velo.fr/. Il reste moins de 10 jours pour répondre au sondage. Une participation minimale étant nécessaire pour valider cette première étape, on compte sur vous et votre mobilisation !