Toulouse - EDF : Fin des coupures d'électricité et aides exceptionnelles

EDF accompagne au plus près les publics précaires en Haute-Garonne

Tandis qu’EDF annonce la fin des coupures d’électricité pour tous ses clients particuliers, allant plus loin que ses obligations en matière de trêve hivernale, EDF Commerce Sud-Ouest réaffirme ses actions contre la précarité énergétique en Haute-Garonne.

A partir du 1er avril prochain, EDF s’engage à accompagner ses clients particuliers en situation d’impayés en mettant fin aux coupures d’alimentation en électricité tout au long de l’année. Avec cette mesure, EDF va plus loin que ses obligations règlementaires en dehors de la période de trêve hivernale, en remplaçant la coupure par une limitation de puissance à 1 kVA.

Pour que la facture énergétique n’aggrave pas les situations de fragilité, les équipes solidarité d’EDF confirment et renouvellent leur engagement en faveur de leurs clients en situation de précarité en Haute-Garonne. Au quotidien, 24 conseillers et correspondants sont mobilisés dans le Sud-Ouest aux côtés des travailleurs sociaux pour permettre aux plus démunis de bénéficier de soutiens financiers ou de facilités de paiement.

Au mois de décembre, les 117 390 foyers haut-garonnais qui bénéficient du chèque énergie vont recevoir un second chèque exceptionnel de 100 €, s’ajoutant au premier versement reçu en avril.

Ce dispositif législatif vient renforcer la contribution annuelle d’EDF au Fonds Solidarité Logement de Haute-Garonne : 358 000 € ont ainsi été reversés à 1711 familles en 2020 *.

En Haute-Garonne, EDF confirme ainsi son engagement auprès de ses clients en difficulté et s’affirme comme le fournisseur d’énergie de référence. Depuis plus de 30 ans aux côtés des pouvoirs publics, des collectivités territoriales et des acteurs sociaux pour lutter contre la précarité énergétique, EDF propose à ses clients en difficulté de l’information et des solutions d’accompagnement en matière de consommation d’énergie et d’accès aux droits.

EDF travaille particulièrement aux côtés des Centres communaux d'action sociale (CCAS), du Conseil Départemental de Haute-Garonne et de Toulouse Métropole pour promouvoir les éco-gestes à domicile et aider les ménages à réduire leurs dépenses énergétiques.

Des campagnes menées aux côtés d’associations permettent de mieux informer les bénéficiaires sur l’utilisation du chèque énergie (Unis-Cité) ou de promouvoir l’inclusion numérique et les outils digitaux (CLCV).

Le Pôle Solidarité d'EDF Commerce Sud-Ouest et le Point Passerelle du Crédit Agricole de Haute-Garonne ont également uni leurs compétences et moyens respectifs au sein d’un partenariat en faveur des personnes fragilisées, afin d’éviter que la facture énergétique n’aggrave les situations.

*En vertu de ce partenariat actif noué depuis 30 ans avec les Fonds de Solidarité Logement, EDF est à ce jour le premier contributeur auprès les collectivités, avec 20 M€ versés en 2020 au plan national pour aider près de 77 000 familles.

