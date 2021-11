Sérignan - Une semaine en bleu pour les enfants à Sérignan !

Chaque année le 20 novembre est célébrée la Journée mondiale de l’Enfance, qui rappelle l’importance de laisser un monde juste et égalitaire, garantissant le respect des droits les plus élémentaires à chaque enfant sur Terre : l’eau, la nourriture, l’écoute, le respect, la famille, l’accès à l’éducation, à la nature, l’accès aux soins...

Ces droits qui semblent presque évidents chez nous ne le sont pas partout. Aussi, ils ont fait l’objet d’un engagement pris le 20 novembre 1989 : ce jour-là, les responsables politiques de 195 pays signaient la Convention internationale des droits de l’enfant.

L’Unicef, qui a pour vocation de protéger les enfants partout dans le Monde, fête ses 75 ans cette année et a souhaité marquer la date en proposant aux villes d’illuminer leurs monuments en bleu.

La Ville de Sérignan s’est inscrite dans cette action de sensibilisation : nos monuments emblématiques ont été, et resteront tout le week-end, parés de bleu : l’œuvre Rayonnant, les jardins de l’hôtel de ville, la place des anciens combattants.

En plus de cela, des actions ont eu lieu en classe. Par exemple, à Paul Bert, les élèves de CE2 de Sophie Massoutier ont fait des dessins sur chacun des droits de l’enfant, leur permettant d’y réfléchir de manière douce et ludique. Candy Ricco, elle, a fait faire à ses élèves de CP un escape game qu’elle a elle-même réalisé sur le sujet. Quant aux élèves de Frédérique Pinol, ils ont fabriqué une belle fresque tandis que les élèves de Madame Finé préparaient des textes et du chant sur le thème de ces droits.

Enfin, tous les enfants de l’école Paul Bert mais aussi de l’école Jules Ferry sont venus habillés en bleu pour une photo joyeuse et solidaire.

Sérignan est une ville consciente de l’importance de soigner les enfants afin qu’ils puissent se développer, s’épanouir, apprendre et se réaliser.

Par cette semaine en bleu aux côtés de L’Unicef, elle souhaite marquer ici sa solidarité avec tous les enfants du Monde.