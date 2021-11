Sète - Le réaménagement du parking Cayenne Sud a démarré

Les engins de chantier s’activent depuis le mercredi 17 novembre sur l’actuel parking Cayenne Sud.

Situé derrière le parking du Mas Coulet, cet espace de stationnement, qui prendra d’ailleurs le nom de Mas Coulet 2, est comme prévu en cours de réaménagement.

D’ici février 2022, Sétois et visiteurs disposeront d’un parking fonctionnel et sécurisé d’une capacité totale de 1 300 places, venant s’ajouter aux 600 places du Mas Coulet 1. Il restera gratuit dans la limite de 24 h de stationnement en semaine et 48 h le week-end, ce afin d’éviter le phénomène de voitures ventouses. A noter qu’il reste ouvert le temps des travaux. Pour rappel, il est desservi par la ligne de bus 6 gratuite (arrêt espace Saint-Clair) qui relie le parking au centre-ville.

Dans le détail, 2/3 de la surface vont être réaménagés et le dernier tiers laissé propre pour pourvoir servir de zone supplémentaire de stationnement lorsque la fréquentation le nécessitera comme pour Escale à Sète. “Le but est de ne pas goudronner la totalité du parking pour ne pas imperméabiliser les sols”, éclaire Emmanuel Guigou, chef du bureau d’étude voirie à la Ville. “Entre février et l’été 2022, l’aménagement sera complété par des cheminements piétonniers pour faciliter la circulation des usagers et l’accès aux bus et navettes maritimes” ajoute Vincent Sabatier, adjoint à la voirie.

C’est dans cette logique de favorisation des parkings relais à l’extérieur du centre-ville que vient aussi d’être rénovée la rue des Dockers située à la sortie du pont du Mas Coulet, pour inviter les usagers arrivant de l’extérieur à se rendre directement au futur parking Mas Coulet 2. Autre bonne nouvelle pour les automobilistes : le parking du Mas Coulet 1, en face du centre de vaccination, retrouvera également toute sa capacité d’ici la fin du printemps 2022. Portant le nombre de places gratuites à près de 2 000 à l’entrée de ville.