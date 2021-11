Frontignan - 5 postes de secours pour surveiller les baigneurs du littoral frontignanais durant l'été

Pour garantir la sécurité de tous les baigneurs, Frontignan la Peyrade, où flotte le Pavillon bleu depuis près de 30 ans, s’était doté, cet été encore, d’un dispositif de surveillance qui couvrait l’ensemble de ses plages, toujours en partenariat avec les pompiers du SDIS. À l’heure du bilan, lundi 15 novembre, l’équipe encadrante des pompiers a dréssé un constat positif de cette saison auprès des services de la mairie et en présence de Jean-Louis Molto, adjoint au maire délégué aux espaces portuaires et balnéaires.

Ainsi, sous l’égide du nouveau commandant de la caserne des sapeurs-pompiers de Frontignan la Peyrade, le lieutenant Éric Delcausse, en fonction depuis le 5 octobre dernier, 15 sapeurs-pompiers et 1 chef de service, dont 3 sapeurs-pompiers volontaires et professionnels du centre de secours de Frontignan la Peyrade, ont assuré le bon fonctionnement de chacun des 5 postes de secours et veillé quotidiennement à la sécurité des plages frontignanaises tout au long de l’été.

« L’ambiance sur les postes était au beau fixe et l’ensemble de l’effectif a fait preuve d’une belle cohésion d’équipe », a d’abord souligné l’équipe encadrante. « Les chefs de secteur ont eu une très bonne relation avec les services de la mairie. La présence d’une interlocutrice unique est très efficace. Cela a permis une très bonne réactivité. D’une manière générale, cette année encore, les services de la mairie ont été à l’écoute de nos demandes et besoins » s’est réjoui l’équipe.

Les sauveteurs ont également loué la présence de Tiralos (dispositif pour PMR), sur l’ensemble des postes de secours. Très appréciés de la population ils ont été utilisés quotidiennement.

Côté interventions, on note, malgré une augmentation de la fréquentation des plages, une diminution significative des « petits soins ». On déplore cependant une augmentation des mises en sécurité de nageurs ainsi que des différents stades de noyade mais aucun décès.

En conclusion, hors-mis quelques ajustements à mettre en place (remplacement de VHF, réfection de certains postes, harmonisation du système de garde sur l’ensemble du département…), « la saison sur le secteur de Frontignan la Peyrade a été satisfaisante, pas de manque de matériel, l’affectation d’un jet ski a été très appréciée par les sauveteurs qui, tous compétents, étaient en nombre suffisant », a exprimé le lieutenant Delcausse.

Pour rappel, les 5 postes de secours :

L’Entrée : Impasse des Foulques

Le Grau : Impasse des Macreuses

La Bergerie : Impasse des Plaisanciers

Les Aresquiers : Parking Saint-Eugène

Port de plaisance : Quai Alary (port rive ouest), également ouvert les 26 et 27 juin et les 4 et 5 septembre,

étaient cet été ouverts du 3 juillet au 29 août, de 11h à 18h30.