Grabels - Expulsion d'occupants d'un squat rue de la Valsière à Grabels

Une opération d’évacuation d’un squat, situé au 1227 rue de la Valsière dans la commune de Grabels, s’est déroulée ce matin.

L’opération d’évacuation est intervenue dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice signifiée aux occupants par voie d’huissier et fait suite à l’octroi d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux. Face au constat de l’absence de départ volontaire des occupants, Hugues Moutouh, préfet de l’Hérault, a décidé d’accorder le concours de la force publique.

18 adultes et 3 mineurs ont été expulsés des lieux au début de la matinée. Parmi eux, on comptait 12 albanais 4 guinéens et 2 érythréens. Trois d’entre eux, de nationalité guinéenne ont été placés en retenu administrative.

Cette évacuation, menée dans le respect des règles de droit par les effectifs du Groupement de gendarmerie de l’Hérault et de la Direction Inter-Départementale de la Police aux Frontières (DIDPAF) sous la coordination de la préfecture, s’est déroulée sans incident.

Le préfet de l'Hérault réaffirme sa volonté de s'attaquer au problème des squats dans le département et de faire respecter la loi. Les personnes qui s'introduisent dans la propriété d'autrui sans autorisation, soit par effraction, tromperie ou menace sont dans l'illégalité la plus totale, d'autant plus quand ils ne sont pas en situation régulière au regard du droit au séjour sur le territoire national