Sète - SETE - Pari gagné et affluence record pour le  « Défi du Mont Saint Clair » .

SETE - Pari gagné et affluence record pour le « Défi du Mont Saint Clair » .

Ils furent un peu plus de 700 participants réunis par l’ association sportive Sétoise « Sète Thau Triathlon » pour relever le « Défi du Mont Saint Clair 2021»



Un Trail urbain parfaitement organisé et des bénévoles nombreux pour encadrer l’épreuve, assurément ce fut un pari gagné pour les organisateurs qui hissent désormais cette épreuve comme un des grands classiques de sa catégorie.

Les pentes sinueuses de l’ile singulière au travers de ses petits chemins escarpés traversant la forêt des Pierres blanches, sans oublier ses célèbres marches, le parcours n’était pas de tout repos mais offrait un panorama et une déclivité exceptionnelle de plus de 600 Mètres



Après un an d’absence pour cause de COVID ce dimanche 14 novembre c’est plus d’un millier de « Challengers » qui ont défié le Mont Saint Clair via trois parcours de 15 km, 10 km et 5 km, ainsi qu’une marche nordique de 5 km.

Une épreuve hors du commun qui a a été remportée pour les 15 Kilomètres par Adrien CHOUCHOU en 1 h 02 minutes et 41 secondes suivi de Loïc CEBELIEU et de Rudy RUCINSKI

Élise FOURNIS l’emporte largement chez les féminines en 1h 17 minutes et 14 secondes pendant que Paul Antoine DENESTEBE termine à la première place chez les espoirs en 1 heure 18 minutes et 1 seconde

Tous les résultats sont à consulter sur le site ATS SPORTS