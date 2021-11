Sète - Escale à Sète sera de retour au printemps prochain

Escale à Sète du 12 au 18 avril 2022

L'événement a lieu tous les deux ans, mais en 2020, il a été annulé pour cause de Covid. "Escale à Sète" sera de retour au printemps prochain. Et hier, les organisateurs ont présenté le programme de la grande fête maritime.

HOMMAGE À VASCO DE GAMA, LES PAYS-BAS ARRIVENT EN FORCE

Escale à Sète se déroulera pendant la période de Pâques du mardi 12 au lundi 18 avril 2022. Avec 120 voiliers venus du monde entier. Le pays invité : les Pays-Bas qui enverront quelques très beaux navires. Un hommage sera rendu au tour du monde du navigateur portugais Vasco De Gama il y a 500 ans cette année. Et bien sûr les parades sur l'eau et les visites de bateaux, animations et concerts sur les quais du port de Sète. Tout pour, une nouvelle fois assurer un grand succès populaire à la manifestation qui avait attiré 300.000 visiteurs en 2018.

Et lors de cette édition 2022, deux villes héraultaises seront associées à escale à Sète, La Grande-Motte et Marseillan.