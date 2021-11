Occitanie - Mardi 9 novembre 2021 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : encore 505 hospitalisations en cours (+4) dont 89 en réanimation et soins critiques (+1) et on déplore 5248 décès à l’hôpital (+4 en 4j)

COVID-19 La situation épidémique se dégrade en Occitanie

La dégradation de la situation épidémique en Europe et en France se confirme. C’est également le cas en Occitanie où le taux d’incidence moyen est désormais supérieur à 50 cas pour 100 000 habitants.

Tous les départements de la région sont concernés par cette tendance à la hausse.

La vigilance doit donc s’accentuer, de même que l’application des gestes barrières et le rappel de vaccination pour toutes les personnes fragiles (personnes âgées de plus de 65 ans et/ou très vulnérables).

La reprise épidémique impacte pour l’instant de manière modérée les établissements de santé, mais les flux d’admissions en hospitalisation et en réanimation tendent à progresser ces derniers jours dans notre région.

C’est le moment d’agir dès maintenant afin d’éviter une nouvelle vague épidémie et préserver notre système de santé : agissons au quotidien avec les gestes barrières et la vaccination, incitons nos proches à se protéger eux aussi.