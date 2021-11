Castelnau-le-Lez - Castelnau-le-Lez s'engage aux côtés du MHSC-VB

C’est signé ! La Ville de Castelnau-le-Lez, représentée par son Maire Frédéric Lafforgue a signé la convention d’occupation du domaine public avec le Montpellier Hérault sport club volleyball (MHSC-VB) et son président Jean-Charles Caylar.

Cette convention prévoit la mise à disposition par la Ville des installations du Palais des Sports Jacques Chaban Delmas. Il s’agit notamment de la salle d’honneur dans laquelle se jouent les rencontres à domicile du MHSC-VB, de la salle de préparation physique ou encore de bureaux pour le personnel du club sept fois champion de France.

Ces structures ont bénéficié en 2021 de travaux importants financés par la Ville de Castelnau-le-Lez. La salle Honneur a été équipée de projecteurs LED économes en énergie, la commune a également participé à l’acquisition d’une salle de préparation physique « Haute performance » dont bénéficie le club.

Ces réalisations marquent la volonté de la Ville de s’engager en faveur du sport. Castelnau-le-Lez se félicite d’abriter sur son territoire un club professionnel, évoluant au plus haut niveau national. La présence d’une équipe dotée de l’un des plus beaux palmarès du volleyball français et dans laquelle figurent deux athlètes médaillés olympiques (Le Goff et Palacios) constitue une fierté pour Castelnau-le-Lez.