Pyrénées-Orientales - L'Union populaire, stratégie pour la Révolution citoyenne, à Perpignan Haut-Vernet

La France Insoumise organise une réunion publique mardi 9 novembre 2021 à Perpignan. Elle portera sur le thème « L’Union populaire, stratégie pour la révolution citoyenne ». Elle se déroulera à la salle de l’annexe mairie Haut-Vernet (avenue de l’aérodrome) à partir de 18 heures 30.

Elle sera animée par Francis DASPE, animateur de groupe d’action de La France Insoumise. Il est auteur de deux livres sur le sujet : « La Révolution citoyenne au cœur » (Eric Jamet éditeur, août 2017), et « 2022 : pour renverser la Table à la présidentielle » (Eric Jamet éditeur, août 2020).

Après la fin des élections locales, municipales de 2020, départementales et régionales de 2021, une nouvelle séquence politique s’est ouverte avec la préparation des élections nationales, présidentielle et législatives en 2022. Les réflexions porteront sur la stratégie pour pouvoir renverser la table et réaliser l’indispensable révolution citoyenne à partir de la stratégie d’Union populaire lancée par Jean-Luc Mélenchon au moment de sa proposition de candidature à la présidentielle validée par des parrainages citoyens massifs.

