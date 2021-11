Béziers - Manifestations du Colbac pendant les Journées Taurines

Les 21 et 24 octobre derniers, les militants du COLBAC se sont rassemblés devant le Théâtre municipal de Béziers où se tenait la soirée d’ouverture des Journées Taurines, et sur le parvis des arènes au moment où se déroulait la corrida.

Ces manifestations, initialement interdites par la préfecture, à la demande de la municipalité et de la Fédération des Clubs Taurins du Biterrois, ont finalement été autorisées après un recours devant le tribunal administratif qui a donné raison aux anti-corrida.

Pour Sophie Maffre-Baugé, présidente du Colbac : « Notre présence sur le parvis des arènes pendant une corrida est hautement symbolique. C’est une première depuis 2014 et une victoire contre la volonté du milieu taurin à faire obstacle à notre opposition ».

Le Colbac rappelle en effet qu’en 2014, l’année où il a été élu maire de Béziers, Robert Ménard a décidé d'interdire toutes les manifestations contre la corrida devant les arènes en marge des évènements tauromachiques : "On manifeste tant qu'on veut mais loin des arènes (...) Tant que je serai maire de Béziers, ce sera comme ça dans notre ville" avait alors martelé Robert Ménard dans la presse (Midi Libre, 4/06/2014).

Les deux manifestations pacifiques du Colbac avaient pour but de dénoncer les actes cruels infligés aux taureaux lors des corridas et d’informer les spectateurs à cet égard. « Certains se détournent de ce type de spectacle précisément grâce à notre travail d’information » relève Sophie Maffre-Baugé qui ajoute : "Une corrida, c’est plus d’une heure de sévices graves et actes cruauté gratuits et inutiles sur des êtres sensibles. En 2021, il est inadmissible que le maire s'obstine à maintenir ces tortures animales dans notre ville. Une infime partie des Biterrois a participé aux évènements de ces Journées Taurines, pourtant entièrement gratuits. Le Colbac rappelle que 81% des Français sont opposés aux corridas selon un sondage IFOP de l'Alliance Anti corrida très récent.