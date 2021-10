Harmonie Mutuelle et l’ADAPEI s’engagent pour la sensibilisation de la protection de l’environnement, et souhaitent aussi changer le regard de la société sur le handicap. Pour cela, elles organisent une écomarche solidaire, alliant activité physique et ramassage de déchets jeudi 4 novembre de 14h à 15h autour du Lac de Bours.

L’occasion aussi pour la première mutuelle santé de France de sensibiliser à la protection de l’environnement avec le soutien du Syndicat Mixte de Collecte des Déchets (SYMAT) qui prête des conteneurs pour les déchets ramassés.

Cet évènement est ouvert à tous, il suffit de s’inscrire via le formulaire en ligne au https://www.helloasso.com/associations/harmonie-mutuelle/evenements/eco-marche-solidaire-en-partenariat-avecadapei65

Il est organisé par deux jeunes filles en service civique accueillies par Harmonie Mutuelle. À l’issue de la marche, les participants se retrouveront autour du verre de l’amitié pour partager un moment convivial.

DES ATELIERS SANTÉ & ENVIRONNEMENT

« En novembre et décembre, des ateliers Santé & Environnement sont proposés à l’agence Harmonie Mutuelle de Tarbes, 4 rue Maréchal Foch les mercredis et vendredis de 14h à 15h30. Protéger son environnement, c’est protéger sa santé. Pensez à vous inscrire, nombre de place limité. »

• Atelier Produits ménagers : le 10 novembre

• Atelier Gaspillage alimentaire : le 17 novembre

• Atelier Couches lavables : le 24 novembre

• Atelier Tawashi : le 26 novembre

• Atelier Compostage : le 1 er décembre

• Atelier Furoshiki pour Noël : le 8 décembre

• Atelier Bocaux dessert pour Noël : le 15 décembre

Renseignements et inscriptions : https://www.helloasso.com/associations/harmonie-mutuelle/evenements/ateliers-sante-et-environnement