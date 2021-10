Occitanie - 39e FOIRE DU LIVRE DE BRIVE - LE PROGRAMME

39e FOIRE DU LIVRE DE BRIVE - LE PROGRAMME

Le grand rendez-vous littéraire corrézien, organisé cette année sous la présidence de Didier Decoin, de l'Académie Goncourt, accueillera à Brive les 5, 6 et 7 novembre, plus de 300 auteurs pour des rencontres littéraires, séances de dédicaces, lectures, animations jeunesse et bande dessinée.

Parmi les temps forts :

- Didier Decoin, président de la Foire du livre. Deux jours après la proclamation du lauréat du Prix Goncourt 2021, Didier Decoin ouvrira "sa" Foire du livre et proposera plusieurs rencontres où il sera question de littérature bien sûr, mais également de la mer, de BD et de cinéma. Rendez-vous est pris avec l'heureux lauréat du Goncourt 2021 pour un entretien qui s'annonce passionnant le dimanche 7 novembre.

- Le cycle Temps présent consacré aux « demains et après-demain ». Il interrogera l'après-crise, avec la participation de nombreuses personnalités et écrivains parmi lesquels Édouard Philippe et Gilles Boyer, Corinne Royer, François Hollande, Matthieu Ricard, Jean-Louis Étienne, Jacques Attali ou Xavier Emmanuelli....

- Côté littérature, la Foire du livre proposera, à l’habitude, un plateau exceptionnel de rencontres avec notamment : Clara Dupont-Monod, Christine Angot, Amélie Nothomb, Philippe Jaenada, Antoine Compagnon, Hervé Le Tellier, Nina Bouraoui, Sorj Chalandon, David Diop, Lilia Hassaine, Catherine Cusset, Louis Philippe Dalembert, Christian Signol, Agnès Martin-Lugand, Laetitia Colombani, Jean-Baptiste Del Amo...

- La remise de plusieurs prix littéraires prestigieux parmi lesquels le Prix de la langue française qui récompensera Pierre Bergounioux.

- Des hommages et célébrations: Maxime Le Forestier saluera la mémoire de Georges Brassens ; les écrivains Jean-Paul Kauffman, Éric Neuhoff et Guillaume Sire celle de l’écrivain et éditeur Denis Tillinac, disparu en septembre 2020. Francis Huster ouvrira les commémorations de l’année Molière 2022 – 400e anniversaire. Tandis qu'Érik Orsenna célébrera Jean de La Fontaine avec la participation des Arts Florissants, sous la direction de William Christie.

Retrouvez sur le site www.foiredulivredebrive.net la liste complète des auteurs qui seront présents pour cette grande fête du livre et des auteurs.