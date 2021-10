Ariège - Conférence-débat « Bien vieillir ! Ça s'apprend, ça se cultive ! » à Montgailhard

De nos jours, il n’est plus vraiment question de vieillir, mais plutôt de « bien vieillir », c’est-à-dire de traverser son vieillissement de manière épanouie et indépendante en optimisant ses chances de rester en excellente forme physique et mentale jusqu’à un âge avancé. Quelles sont les bonnes pratiques pour y parvenir et profiter pleinement de ces années ?

Pour faire le point et en débattre, Harmonie Mutuelle vous invite à assister à son agora mutualiste jeudi 18 novembre à 18h30 aux Forges de PYRENE - 61 avenue de Paris à Montgailhard.

Le nombre de places est limité, l’inscription est obligatoire et gratuite par téléphone au 07.86.83.91.37 / 05.63.48.20.81.

Le respect des mesures sanitaires en vigueur dans le département à la date de l’événement sera exigé (ex. : pass sanitaire exigé, port du masque, gestes barrière…).

UNE AGORA POUR DÉBATTRE DES ENJEUX DU BIEN VIEILLIR

Bien vieillir dans son corps, dans sa tête et avec les autres, seront les pistes abordées par le Dr Bories, gériatre au Centre Hospitalier Intercommunal du Val d’Ariège, pour avancer sereinement en âge. Recommandations pratiques qui incitent à bien manger, bouger et garder son cerveau en éveil sans oublier d’adopter des comportements protecteurs pour sa santé… Tel sera le fil conducteur de cette soirée-débat à laquelle Essentiel Santé Magazine et Harmonie Mutuelle vous invitent à participer jeudi 18 novembre à 18h30 aux Forges à Montgaillard.

Vous pourrez échanger, poser vos questions au Dr Bories et prendre part à une situation clinique via l’application ICOPE.