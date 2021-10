Lozère - Le festival d'hiver chez l'habitant revient pour la 4ème année à Ispagnac ! 

Un festival chaleureux avec des spectacles de rue en journée, dans différentes maisons en début de soirée, et un concert pour clôturer l’événement.

Cette année, découvrez un superbe concert ensoleillé avec BANAN'N JUG

Banan'N jug c'est un Jug Band, c'est à dire un mélange d'instruments classiques : banjo, piano, contrebasse.. et d'instruments de fortune : washboard, kazoo...

Banan'N Jug dépoussière de vieux morceaux, souvent oubliés, voire quasiment inconnus, et les tord, les malmène, pour en extraire l'essence et se les approprier. Plein d'horizons sont explorés : Jamaïque, Bahamas, Haïti, Hawaii... les paroles nous emmèneront aussi en Chine ou au Mexique, après un petit détour par la France !

Retrouvez le programme complet sur scenescroisees.fr