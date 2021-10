Hérault - Stages de 3ème : Le Département ouvre ses portes aux collégiens !

Sur le site internet du Département de l’Hérault, les collégiens peuvent trouver en toute simplicité leur stage d’observation. C’est une étape importante pour préparer son orientation, gagner en assurance et découvrir un métier.

Le Département n’en manque pas ! Assistant social, infirmier ou médecin, éducateur, ingénieur, naturaliste ou médiateur culturel … Plus de 100 offres de stages sont disponibles, réparties sur tout l’Hérault.

RDV sur stagesde3eme.herault.fr

Chaque année les élèves de 3ème découvrent le monde professionnel lors d’un stage d’observation d’une semaine. Cette étape est particulièrement importante car elle leur permet de découvrir un métier, de gagner en assurance et de préparer leur orientation.

Néanmoins depuis la crise sanitaire les offres se sont raréfiées, et de nombreux collégiens ont rencontré des difficultés pour trouver un stage.

« Face à ce constat j’ai souhaité une mobilisation forte de l’institution afin de maintenir le lien entre les élèves et le monde professionnel, et éviter que ces derniers ne soient pénalisés. C’est l’occasion également de leur faire découvrir la grande variété de métiers de la collectivité, ses valeurs et le sens du service public » explique Kléber MESQUIDA, Président du Département de l’Hérault.

Une plateforme en ligne a donc été créée en 2021 afin de recenser l’ensemble des offres de stages du Département. 100 offres de stages sont disponibles réparties sur tout l’Hérault.

A savoir : Le Département de l’Hérault regroupe + de 5 000 agents, 110 métiers différents et une centaine d’antennes ou agences.

Comment postuler ?

Toute la démarche est dématérialisée, et 4 étapes sont proposées aux collégiens et à leurs familles :

1. Choisir une offre de stage en vérifiant bien le lieu et la date possible pour ce stage.

2. Vérifier auprès de son collège la possibilité d’effectuer ce stage sur la période souhaitée.

3. Adresser sa demande de stage au Département, par mail uniquement (coordonnées précisées dans chaque offre de stage).

4. Les services du Département recontactent l’élève dans les jours qui suivent afin de finaliser la convention de stage ainsi que les modalités d’accueils.

Pour plus d’informations rdv sur : stagesde3eme.herault.fr