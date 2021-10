Toulouse - Deux soirées d'humour à Toulouse avec Farid Amziane !

Farid Amziane, humoriste actif depuis plus de 20 ans est de passage à Toulouse ce 19 et 20 octobre à l'Usine à Musique (Urban Village -2 rue de l’Égalité, 31200 Toulouse).

Aussi à l'aise dans l'humour noir, que l'humour populaire, il surprend partout où il passe, de par son originalité.

Ses thèmes de prédilection ? Le côté sombre de l'être humain et l'amour.

Avec les confidences de Dieu et les confidences du Diable, il s'attaque de front à la religion et sort une nouvelle fois des sentiers battus, Dieu et le Diable se mettent en scène pour votre plus grand plaisir :

Mardi 19 octobre 2021, 21h - "Les confidences de Dieu" :

Dieu descend sur scène, pour faire un constat du monde actuel. Dame Nature, Cupidon, le Père Noël, et surtout l'homme. Tout est passé en revue, sans détour et sans temps morts...



Mercredi 20 octobre 2021, 21h - "Les confidences du Diable" :

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Lucifer, sans jamais oser le demander. Ses états d'âmes, ses névroses, ses peurs. Lucifer se met à nu, pour le meilleur.... Et puis c'est tout...

Réservation conseillée : https://www.helloasso.com/associations/noudeu-productions/evenements/les-confidences-de-dieu-les-confidences-du-diable

- 1 spectacle : 12 €

- 2 spectacles : 20 €