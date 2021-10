Les équipes d’Octogone Fibre et ses sous-traitants déploient le réseau fibre dans le Tarn-et-Garonne, sous l’égide du syndicat mixte Tarn-et-Garonne Numérique. Suite à l’ouverture de nouvelles prises, Octogone Fibre propose aux habitants des communes ci-dessous d’assister à 10 permanences ce mois-ci avec les opérateurs, en extérieur et dans le respect des gestes barrières :

• Mouillac – Jeudi 7 octobre de 17h30 à 19h00 devant la Mairie

• Dunes – Mercredi 13 octobre de 15h00 à 19h00 devant la Salle des Templiers

• Larrazet – Mardi 19 octobre de 15h00 à 19h00 devant l’annexe de la Salle des Fêtes

• Reyniès - Mardi 19 octobre de 15h00 à 19h00 devant la Mairie

• Donzac – Mercredi 20 octobre de 15h00 à 19h00 devant la Salle Polyvalente

• Barry-d’Islemade – Jeudi 21 octobre de 15h00 à 19h00 devant la Salle du Conseil

• Bessens – Vendredi 22 octobre de 15h00 à 19h00 sur le Marché – Place de la Fraternité

• Lizac – Mardi 26 octobre de 15h00 à 19h00 devant la Salle des Fêtes

• Parisot – Jeudi 28 octobre de 9h00 à 13h00 devant la Salle de l’ancienne école

• Saint-Cirq – Jeudi 28 octobre de 15h00 à 19h00 devant la Salle Communale Animations

Plus de 4 700 ouvertures de prises en octobre

La commercialisation des offres très haut débit se poursuit dans le Tarn-et-Garonne avec l’ouverture de nouvelles prises dans les communes suivantes du département :

Albias : 650 prises

• Bioule : 150 prises

• Castelsarrasin : 100 prises

• Caussade : 270 prises

• Caylus : 350 prises

• Donzac : 210 prises

• Dunes : 150 prises

• Dufort Lacapelette : 90 prises

• Lacapelle Livron : 90 prises

• Lizac : 250 prises

• Mirabel : 280 prises

• Moissac : 410 prises

• Mouillac : 60 prises

• Nègrepelisse : 530 prises

• Orgueil : 220 prises

• Parisot : 150 prises

• Réalville : 150 prises

• Reyniès : 190 prises

• Saint-Etienne de Tulmont : 160 prises

Verdun-sur-Garonne : 350 prises

Les habitants de ces communes sont invités à tester dès à présent l‘éligibilité de leur logement sur le site https://www.octogonefibre.fr/eligibilite/?.

En ouvrant le service Fibre Optique de votre commune, Octogone Fibre – filiale d’Altitude Infra – fait avancer le numérique en Tarn-et-Garonne en créant un réseau nouvelle génération supportant les usages de demain avec de très nombreux avantages tels qu’un débit ultra rapide, des connexions simultanées sur plusieurs supports ; tablette, TV Haute Définition, ordinateur…

Le réseau construit par Octogone Fibre est ouvert et neutre, de sorte que tout Fournisseur d’Accès Internet (opérateur) pourra, s’il le souhaite, proposer des abonnements Très Haut Débit (THD) sur les territoires couverts. Au 30 septembre 2021, 42 187 prises étaient commercialisables dans le Tarn-et-Garonne, sur un total de 110 000 prises.

Tous pourront utiliser le réseau de Octogone Fibre pour fournir des abonnements fibre, à compter de l’éligibilité des territoires et suivant leur politique commerciale.

Pour plus d'informations : Comment accéder au Très Haut Débit ? https://www.octogone-fibre.fr/comment-acceder-au-tres-haut-debit/ Foire aux questions : https://www.octogone-fibre.fr/la-foire-aux-questions/

Le plus grand chantier du Tarn-et-Garonne : 110 000 pises livrées et 100 % du département fibré d’ici mi-2023

Si les premières prises sont commercialisées à destination des particuliers, établissements publics et entreprises depuis juin 2020, l'ensemble des prises du département seront livrées par tranches annuelles successives d'ici mi-2023 dans les 191 communes hors zone AMII. Les usagers auront le choix pour leurs offres Très Haut Débit entre différents opérateurs présents dès l’ouverture commerciale qui leur seront présentés lors de permanences organisées par Tarn-et-Garonne Numérique et Octogone Fibre.