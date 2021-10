Europe - Pourquoi la cybersécurité est-elle importante pour l'UE ?

Des vols de données au blocage des systèmes hospitaliers, les cyberattaques peuvent avoir des conséquences désastreuses. Apprenez-en plus sur la cybersécurité et son importance.

La pandémie de coronavirus a accéléré la transformation numérique de l'économie et de la société, amenant son lot d’avantages et de défis à surmonter. D'ici 2030, 125 milliards d'appareils seront coLa cybersécurité dannectés à Internet, contre 27 milliards en 2017. Dans moins de dix ans, 90 % des plus de 6 ans pourraient être connectés en ligne. Comme le cyberespace est, de par sa conception, interconnecté et que le numérique et le physique sont de plus en plus étroitement liés, de nouveaux dangers apparaissent.

Cyberattaques, cybersécurité et cyberdéfense : définitions

Les cyberattaques sont des tentatives d'abuser des données, en les volant, en les détruisant ou en les exposant. Elles visent à perturber ou à détruire les systèmes et réseaux informatiques.

La cybersécurité comprend la sécurité de l'information et des communications, la technologie opérationnelle et les plateformes informatiques nécessaires pour assurer la sécurité des systèmes numériques.

La cyberdéfense inclut la cybersécurité, l’analyse des menaces et les stratégies visant à se protéger contre les potentielles attaques dirigées contre les citoyens, les institutions et les gouvernements.

Cybermenaces dans l'UE : quelles conséquences sur la société

L'utilisation de solutions numériques est depuis longtemps en hausse. Durant le confinement, le télétravail, les achats en ligne mais aussi les communications en ligne ont fortement augmenté. Même si ces solutions peuvent profiter aux consommateurs et soutenir l'économie et la reprise après la pandémie, elles s’accompagnent d’effets négatifs tels que les cyberactivités malveillantes.

22,3 milliards d’appareils de l'Internet des objets devraient être utilisés d'ici 2024

Les personnes derrière ces attaques peuvent avoir recours à des sites web de phishing ou envoyer des e-mails contenant des liens et des pièces jointes malveillants. Leur but ? Dérober des informations bancaires ou encore, faire chanter des organisations après avoir bloqué leurs systèmes et leus données informatiques.

Un cyberespace sécurisé est la base du marché unique numérique de l'UE : il offre des solutions tout en permettant à ses utilisateurs de naviguer en ligne en toute confiance. Selon l'indice relatif à l'économie et à la société numériques (DESI) de 2019, les problèmes liés à la sécurité limiteraient ou empêcheraient 50% des internautes de l'UE d'effectuer des activités en ligne. En 2020, toujours selon le DESI, 39% des citoyens de l'UE qui ont utilisé Internet ont rencontré des problèmes de sécurité.

Découvrez comment vous protéger contre la cybercriminalité.

5 500 milliards Les cyberattaques sont la forme de criminalité à la croissance la plus rapide au monde. Le coût annuel de la cybercriminalité pour l'économie mondiale en 2020 est estimé à 5 500 milliards d'euros, soit le double de celui de 2015.

Les dommages causés par les cyberattaques ne se limitent pas à l'économie et à la finance. En effet, ces attaques affectent les fondements démocratiques de l'UE et menacent le fonctionnement de base de notre société.

Les services et les secteurs essentiels tels que les transports, l'énergie, la santé et la finance sont de plus en plus dépendants des technologies numériques. Ce phénomène, associé à l'augmentation du nombre d’objets connectés à l'Internet des objets, peut avoir des conséquences monumentales. Par exemple, des cyberattaques menées contre des hôpitaux peuvent les forcer à reporter des procédures médicales urgentes.

Les cyberattaques, tout comme la désinformation, les pressions économiques et les attaques armées conventionnelles, mettent la résilience des États et des institutions démocratiques à l'épreuve, en prenant directement la paix et la sécurité dans l'UE pour cible.

Risque élevé Selon le Forum économique mondial, les cyberattaques font partie des 10 principaux risques encourus par l’humanité.

La cybersécurité dans l'UE

Les entreprises et les organisations de l'UE dépensent 41% de moins en matière de cybersécurité que leurs homologues américaines. L'Union européenne travaille à renforcer la cybersécurité afin de devenir un cyberacteur mondial. Les députés ont récemment demandé des capacités européennes de cyberdéfense communes et travaillent pour garantir un niveau commun élevé de cybersécurité dans l'UE.

