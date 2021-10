Montpellier - Interdiction de la manifestation anti-passe sanitaire dans le centre-ville de Montpellier

Des manifestations non déclarées, relayées sur les réseaux sociaux, sont organisées depuis le 14 juillet dernier dans plusieurs points du département, notamment dans le centre-ville de Montpellier.

Ces rassemblements non autorisés sont générateurs de troubles à l’ordre public et des manquements ont pu être observés dans les itinéraires choisis par les manifestants malgré les restrictions prévues par arrêté préfectoral. Si la liberté de manifester est un droit, elle doit cependant pouvoir être conciliée avec d’autres libertés, comme celle d’aller et venir ou encore la liberté constitutionnelle du commerce et de l’industrie. Or force est de constater que le caractère répétitif de ces rassemblements non déclarés porte une atteinte manifeste aux activités économiques dans le centre-ville de Montpellier.

Il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Hérault a décidé par arrêté :

► D’interdire les manifestations dans le centre-ville de Montpellier le samedi 16 octobre 2021, entre 10H et 20H, en dehors d’un itinéraire déterminé ;

► Cet itinéraire se compose des axes suivants :

Place de la Comédie → Rue de Maguelone → Rue de la République → Boulevard du Jeu de Paume → Boulevard Ledru Rollin → Rue François Franque / Rue la Blottière → Boulevard Henri IV → Boulevard Pasteur → Boulevard Louis Blanc → Boulevard Sarrail → Esplanade Charles de Gaulle (cf. plan en pièce jointe).

Le préfet de l’Hérault rappelle que toute infraction au présent arrêté sera constatée et réprimée conformément à l’article R. 644-4 du code pénal qui institue une contravention de quatrième classe.

Retrouvez l’arrêté préfectoral sur le site des services de l’Etat : www.herault.gouv.fr