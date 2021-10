Lozère - Les Ogres de Barback !

Après avoir multiplié ces dernières années les projets partagés avec d’autres artistes, les Ogres sont de retour sur la route, seuls tous les quatre.

Enfin presque… parce qu’ils n’ont pas pu s’empêcher de [ré]embarquer avec eux les frangins de la fanfare béninoise Eyo’nlé, mais aussi un batteur et un musicien trad’, un rendez-vous à ne pas manquer, à savourer en famille !

De quoi s’agit-il donc, cette fois ? La forme tient autant du spectacle que du concert, avec, outre les trente-cinq instruments dont ils jouent, quelques éléments de décor et, surtout, une scénographie et une mise en lumières toujours aussi travaillées. Et de vraies surprises pour le public, avec tous ces musiciens et chanteurs additionnels…

La liste des morceaux est profondément renouvelée : les Ogres aimant à puiser dans leur dense discographie, le champ des possibles est vaste.

Quoi qu’il en soit, ils défendent leur conception de la chanson française : décloisonnée et ouverte sur le monde, qu’elle se fasse « classique » ou métissée, acoustique ou électrique, clin d’oeil aux glorieux anciens ou directement en prise avec les sonorités du nouveau millénaire, poétique ou survoltée, amoureuse ou contestataire, pour les petits ou pour les grands ou pour les deux à la fois…

Voilà.

Les Ogres ont rejoint leur terrain de jeu favori. Celui où l’on s’expose, où l’on partage, où l’on échange. Celui où ils existent pleinement. Depuis 25 ans.

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées avec les Fadarelles et la mairie de Langogne dans le cadre de Festiv’Allier La Saison !

> Tarifs : de 21 à 25 € en prévente / de 24 à 28€ sur place

> Bus gratuits : Mende > Langogne / Villefort > Langogne : Réservations obligatoires au 04 66 65 75 75