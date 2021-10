Lozère - Carte blanche à Barbara Metais-Chastanier !

« À quoi pensent les choses du monde ? »

Chaque année au mois de novembre, l’équipe de l’hiver nu invite un.e artiste dont elle se sent proche, à venir à la Fabrique du Viala avec une équipe de son choix pour quelques jours de résidence et deux jours de rencontres publiques.

Autour d’une thématique élaborée conjointement, «Accès Libre» est l’occasion d’un véritable partage créatif entre les artistes de l’hiver nu et les artistes invités d’une part, entre les artistes et les habitants de la vallée d’autre part.

Cette année, autour de la question « À quoi pensent les choses du monde ? », Barabara Métais-Chastanier (autrice, dramaturge et maîtresse de conférence) propose de partager le projet « les enchevêtré.e.s » qu’elle mène depuis un an avec la Scène Nationale l’Empreinte.

Produit et porté par l’Empreinte, Scène-nationale de Brive-Tulle, Les Enchevêtré·e·s est un projet de recherche-action conjuguant marches et enquêtes pour élaborer un récit transmédia des enchevêtrements et attachements singuliers qui composent un paysage vivant, celui des humains et des non-humains qui y cohabitent et y collaborent. Imaginée et construite par Barbara Métais-Chastanier, artiste associée à l’Empreinte, cette recherche-action associe le travail d’illustration de Saul Pandelakis à celui de création sonore de Sarah Métais-Chastanier autour de l’élaboration d’une cartographie documentaire et participative de la Corrèze, envisagée comme territoire de vies, de mémoires et d’expériences.

Au coeur de cet Accès Libre se rejoignent ainsi la question écologique, le souhait d’une hospitalité élargie à toutes les formes de vie, la poésie des paysages sensibles et des histoires qui lient les habitant-e-s (humain.e.s et non-humain.e.s).

Au programme d’ Accès Libre :

Vendredi 05 novembre 2021, à partir de 19h

Des lectures, des performances, une buvette et une restauration légère

Samedi 06 novembre 2021 : toute la journée

Une balade dans les bois, un repas partagé à midi, d’autres lectures, d’autres performances, des discussions à bâtons rompus

à 16h30 : Une après-midi au théâtre, pour les enfants de 4 à 13 ans, atelier d’éveil artistique

à partir de 19h : Le Banquet d’hiver concocté par nos soins

puis le groupe ULTRAMOULE en concert.

UltraMoule, c’est de l’extrême hardcore de bisounours : violon et violoncelle électriques qui saturent de bons riffs, une

boîte à rythme Electribe de teufeur et des textes provocants. Le trio UltraMoule transpire le féminisme, l’éco-bo-biovéganisme friendly avec humour et fureur !

Résidence et carte blanche co-accueillies par Scènes Croisées avec la compagnie l’hiver nu et l’EPCI Mont-Lozère

> Tout public

> Entrée libre sur réservation au 04 66 65 75